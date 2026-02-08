Раздел квартиры при разводе — кому из супругов достанется жилье

Люди с документами. Фото: Freepik

Развод — это почти всегда "война" за квадратные метры. Квартира обычно является самым ценным активом, поэтому эмоции здесь зашкаливают. Проблема в том, что многие до сих пор верят в мифы об "автоматическом разделе", хотя реальная судебная практика в Украине куда сложнее.

Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на статью 60 Семейного кодекса Украины, все, что купили в браке, делится пополам.

И не важно, на кого оформлен техпаспорт или кто вносил деньги в кассу. Если вы были в официальном браке — вы совладельцы 50/50.

Но есть жизненные исключения. Квартира остается личной собственностью, если:

вы получили ее в наследство (даже находясь в браке);

вам ее подарили (есть договор дарения);

вы приватизировали ее на себя;

она была приобретена за ваши личные средства, которые были у вас до свадьбы (но это придется доказывать в суде чеками и выписками).

Делят ли квартиру пополам всегда

Суды в Украине очень неохотно отступают от принципа равенства долей, отмечают адвокаты компании Gracers. Просто "наличие ребенка" не означает, что маме автоматически отойдет 70% квартиры.

Верховный Суд сейчас четко указывает: долю можно увеличить только в исключительных случаях, например, если другой родитель вообще не платит алименты или имеет критически низкий доход, а ребенок нуждается в особом уходе.

Также важно помнить о брачном контракте. Если он есть — забываем о Кодексе и читаем то, что подписали у нотариуса.

Как происходит раздел квартиры на практике

У вас есть три реальных пути:

Мирное соглашение. Вы идете к нотариусу и подписываете договор о разделе имущества. Например: мужу — машина и компенсация, жене — квартира. Это самый быстрый и "дешевый" для нервов вариант. Выкуп доли. Один из супругов выплачивает другому рыночную стоимость его половины, и право собственности переходит полностью к одному. Судебная волокита. Если согласия нет, готовьтесь к экспертизам, оценке имущества и долгим заседаниям. Суд может определить порядок пользования (кто в какой комнате живет) или просто закрепить за каждым по 1/2.

В то же время развод не означает автоматический раздел. Вы можете быть разведены 10 лет, но квартира все равно будет оставаться общей, пока вы не переоформите документы или не выйдет срок исковой давности (3 года с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав).

Что еще нужно знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность.

Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором — доли не определены вовсе, пока вы официально не возьметесь за раздел.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркнул Козляк.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на квартиру после смерти владельца. А также, кого могут выселить из жилья в 2026 году.