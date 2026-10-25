Жилой дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Покупка квартиры не обязательно означает, что придется соглашаться на цену, указанную в объявлении. Даже если жилье стоит дороже вашего бюджета, можно попробовать договориться о скидке. Для этого важно сравнить цены на похожие объекты, найти аргументы для переговоров и предложить продавцу конкретную сумму, за которую вы готовы приобрести недвижимость.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост риэлтора Оксаны Костюк в Facebook.

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Как договориться о скидке на квартиру

Покупатели нередко ждут, пока владелец самостоятельно снизит цену в объявлении. Однако такая стратегия может не сработать. Привлекательные по стоимости квартиры иногда быстро находят нового владельца, а продавец может быть готов к уступкам только во время личных переговоров.

Поэтому, если жилье нравится, но его стоимость превышает запланированный бюджет, не стоит сразу отказываться от просмотра. Сначала нужно оценить состояние квартиры, дома, расположение и инфраструктуру, а также определить, насколько запрашиваемая сумма соответствует ценам на аналогичные объекты.

После просмотра стоит обдумать предложение и подготовить конкретные аргументы. Например, если квартира требует ремонта, можно учесть будущие расходы на замену сантехники, электропроводки или отделки. Если подобное жилье в этом районе продается дешевле, это также может стать поводом для переговоров.

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Что сказать владельцу, чтобы снизить цену

Вместо общего вопроса о возможной скидке лучше предложить конкретную сумму и объяснить, почему она для вас приемлема. Например, можно сообщить, что квартира подходит по основным характеристикам, но с учетом расходов на ремонт вы готовы заплатить меньше.

В то же время не стоит начинать переговоры с необоснованно низкого предложения. Если цена соответствует рыночной, а жилье пользуется спросом, продавец может просто отказаться от сделки. Поэтому желательно заранее сравнить несколько похожих квартир и определить свою максимальную сумму.

Еще один аргумент — готовность приступить к оформлению сделки в согласованные сроки. Если продавцу важно быстро получить деньги, конкретное предложение от покупателя, располагающего необходимым финансированием и готового пройти проверку документов, может оказаться более убедительным, чем абстрактный интерес.

Однако не следует воспринимать это как гарантию скидки. Все зависит от обстоятельств продажи, спроса на конкретное жилье и готовности владельца пойти на уступки.

Когда продавец может пойти на уступки

Больше оснований для торгов может быть в том случае, если квартира требует значительных вложений, имеет недостатки или долго не находит покупателя. Также на переговоры может повлиять ситуация, когда владелец планирует переезд, покупку другого жилья или нуждается в быстром завершении сделки.

Перед разговором о цене стоит обратить внимание на следующие обстоятельства:

Затянувшаяся продажа. Если объявление размещено уже несколько месяцев, можно уточнить, готов ли владелец рассматривать другие предложения.

Расходы на ремонт. Выявленные во время осмотра недостатки помогут обосновать, почему предложенная сумма ниже первоначальной.

Цены на аналогичное жилье. Сравнение квартир с похожей площадью, состоянием и расположением позволит оценить, не завышена ли стоимость.

Готовность к сделке. Если покупатель может пройти необходимые проверки и оформить сделку без неоправданных задержек, это иногда становится дополнительным аргументом.

Если продавец не соглашается на скидку, можно обсудить другие выгодные условия: оставление мебели и бытовой техники, устранение определенных недостатков до продажи или распределение отдельных расходов на оформление.

Чего не стоит делать во время торгов

Не нужно демонстрировать чрезмерный восторг по поводу квартиры, но и намеренно принижать жилье, критиковать владельца или давить на него также не стоит. Такой подход может испортить переговоры, даже если у покупателя достаточно денег для приобретения недвижимости.

Не менее важно не раскрывать продавцу свой максимальный бюджет без необходимости. Лучше заранее определить сумму, которую вы действительно готовы заплатить, учтя не только стоимость квартиры, но и оформление документов, возможные ремонтные работы и переезд.

Перед передачей задатка необходимо проверить документы на недвижимость, полномочия продавца и условия будущей сделки. Не стоит перечислять деньги только на основании устных обещаний или спешить с оплатой из-за заявлений о якобы наличии других покупателей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать владельцам квартир, если на ремонт дома не хватает денег. В таких ситуациях жильцам важно согласовать необходимые работы и определить, как организовать финансирование. Совместные решения помогут избежать недоразумений между соседями и своевременно позаботиться о состоянии дома.

Также Новини.LIVE сообщали, может ли родственник, зарегистрированный в квартире, претендовать на жилье. Сама по себе регистрация места жительства не делает человека собственником недвижимости. В то же время перед продажей квартиры или разрешением семейного спора важно проверить, имеет ли зарегистрированное лицо отдельные права на пользование жильем.