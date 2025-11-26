Видео
Покупатели стали осторожными — какое жилье популярно на первичке

Дата публикации 26 ноября 2025 14:32
обновлено: 12:09
Квартиры в новостройках — на каком этапе лучше покупают жилье в Украине
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2025 году рынок новостроек демонстрирует уверенное восстановление. Девелоперы активно запускают новые жилые комплексы, а инвесторы возвращаются к ранним вложениям благодаря минимальным ценам и скидкам до 25% при 100% оплате.

По данным аналитической базы группы компаний DIM, с января по октябрь в Украине стартовали продажи в 187 новых ЖК, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В Киеве и области прирост проектов достиг 61-70%. Здесь девелоперы наблюдают быстрое бронирование — в первые недели после старта иногда продается до 25-40% лотов.

Среди факторов, стимулирующих спрос:

  • возможность инвестировать на ранних этапах по минимальной цене;
  • рост количества новых проектов в более безопасных регионах;
  • возвращение внутренних инвесторов.

На каком этапе чаще покупают квартиры

Покупатели стали значительно осторожнее в выборе момента покупки квартиры. Если в 2020-2021 годах доля сделок на уровне котлована достигала 40%, то сейчас она составляет лишь 10-15%.

Сегодня более 85% покупок происходит на высоких степенях готовности или почти завершенных объектах. Покупатели ориентируются на прогнозируемость и минимизацию рисков.

Эксперты называют следующие факторы, почему большинство покупает уже готовое жилье:

  • более стабильные сроки ввода в эксплуатацию;
  • снижение рисков, связанных со строительством;
  • возможность проверить качество объекта перед покупкой.

Вместе с тем, аналитики DIM подчеркивают преимущества инвестиций на старте.

"Те, кто заходит в проект на ранних этапах, получают наибольший финансовый эффект — до 40-60% роста стоимости квадратного метра к моменту сдачи", — отмечают эксперты.

Предложение на первичном рынке

В Украине сохраняется системный дефицит нового жилья, подчеркивают аналитики. С момента начала полномасштабной войны стартовали лишь 700-800 новых жилых комплексов или очередей. Для сравнения: в довоенные годы ежегодно выходили 300-400 проектов.

Предложение снизилось больше всего в восточных и южных регионах. Там строительство часто полностью остановлено или ограничено отдельными локальными проектами. Зато запад страны и Киевщина частично компенсируют недостаток новостроек.

Причины, сдерживающие запуск новых комплексов:

  • нехватка строительных бригад;
  • сложная логистика материалов;
  • ограниченное финансирование девелоперов.

Из-за дефицита предложения цены на первичном рынке растут стабильно — на 15-25% ежегодно, фактически независимо от сезонности.

По прогнозам специалистов, тенденция усилится в 2026-2027 годах. Покупатели и дальше будут выбирать максимально готовые объекты, однако инвестиции на этапе котлована не будут терять актуальности, особенно для тех, кто ищет больший потенциал доходности.

"Структурный дефицит предложения — ключевой фактор роста стоимости жилья на ближайшие годы. Спрос восстанавливается быстрее, чем девелоперы увеличивают темпы строительства", — отмечают аналитики DIM.

Как сообщалось, из-за приближения украинского рынка новостроек к ценовому минимуму, дальнейшее удешевление квартир становится маловероятным. По прогнозам девелоперов, в ближайшие годы ожидается стабильный, хотя и постепенный, рост стоимости квадратного метра.

Также мы рассказывали, что государство восстанавливает контроль над строительной отраслью, позволяя проводить внеплановые проверки объектов даже в условиях военного положения. Это стало возможным благодаря изменениям, принятым Кабинетом Министров в постановление №303. Такое решение является важным шагом для обеспечения прозрачности и безопасности в процессе восстановления страны.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
