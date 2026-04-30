Помилка в реєстрі нерухомого майна: як виправити у 2026 році

Документи та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна реєстрація нерухомості в Україні — це єдиний офіційний доказ того, що ви дійсно володієте квартирою чи будинком. Проте людський фактор ніхто не скасовував, і іноді в електронних базах з’являються прикрі неточності.

Якщо ви помітили помилку в Державному реєстрі речових прав, не варто панікувати, адже закон 2026 року дозволяє розв'язати цю проблему за лічені години, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Що таке технічна помилка в реєстрі нерухомості

Технічною помилкою вважають звичайний "одрук", граматичну описку або неправильно поставлену цифру в номері будинку чи площі об’єкта. Це ситуація, коли в паперових документах усе правильно, а в комп’ютер ввели дані з помилкою.

Якщо реєстратор помітив це до того, як віддав вам витяг, він виправить усе миттєво і безплатно. Якщо ж ви виявили неточність уже вдома, доведеться подавати офіційну заяву.

Як виправити помилку в реєстрі нерухомості

Процедура максимально спрощена: ви звертаєтеся до будь-якого державного реєстратора або приватного нотаріуса. Заяву розглядають у день її подання.

Читайте також:

Але існує кілька типів звернень:

просте виправлення описки;

зміна адреси;

перенесення даних зі "старих" баз (до 2013 року).

Якщо помилка зачіпає інтереси інших людей (наприклад, межі ділянки сусідів), без їхньої згоди або рішення суду змінити дані не вийде.

Скільки коштує виправити помилку в реєстрі нерухомості

Питання ціни залежить від того, хто саме помилився. Якщо неточність виникла з вини державного реєстратора, процедура для вас буде повністю безкоштовною.

Якщо ж помилка була у ваших поданих документах або ви самі надали неправильні відомості, доведеться сплатити адміністративний збір. З 1 січня 2026 року цей збір становить 130 гривень.

Як видалити дублікат розділу в реєстрі майна

Буває, що на один будинок помилково відкрили два різні розділи в реєстрі. У такому разі "свіжіший" запис просто закривають, а всі актуальні дані переносять до основного (першого) розділу. Це технічний момент, який реєстратори часто виправляють прямо під час оформлення нових угод купівлі-продажу.

Якщо ж між цими записами є юридичний конфлікт, крапку у справі поставить лише суд.

Як повідомляли Новини.LIVE, чимало українців досі володіють житлом, яке зафіксоване лише у паперових архівах БТІ і "невидиме" для сучасних електронних баз. Хоча в побуті це зазвичай не заважає, в умовах війни та переходу всіх сервісів у Дію відсутність цифрового запису створює зайві ризики. Оцифрування документів зараз є найкращим способом гарантувати юридичну безпеку квартири та суттєво пришвидшити будь-які операції з нерухомістю.

Також Новини.LIVE розповідали, що коли документи на житло втрачено або виник майновий конфлікт, визнання права власності в судовому порядку стає єдиним легітимним виходом. Проте отримання позитивної ухвали — це лише половина справи, адже без подальшої візити до реєстратора та внесення відомостей у держреєстр статус власника залишатиметься формальним.