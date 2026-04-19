Внесення квартири до Держреєстру: ціна та процедура реєстрації у 2026 році

В Україні досі багато квартир оформлені за старими документами БТІ і не внесені до електронного реєстру. Формально це не проблема у щоденному житті, але під час війни та цифровізації послуг ситуація змінюється. Дані в реєстрі значно спрощують будь-які операції з житлом.

Саме тому власникам варто перевірити свій статус і за потреби оновити інформацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертку з нерухомості Мілу Глушак.

Навіщо вносити квартиру до реєстру

Без запису в базі даних ви фактично обмежені у правах на власну квартиру: її неможливо продати через Дію, отримати допомогу за програмою "єВідновлення" або передати у спадок без зайвої тяганини.

Крім того, електронний реєстр надійно захищений від фізичного знищення архівів під час обстрілів.

Куди звернутися для реєстрації квартири

Для багатьох українців найпростішим шляхом залишається смартфон. На порталі "Дія" послуга реєстрації нерухомості стала максимально автоматизованою: система сама підтягує дані, якщо вони є у цифрових архівах. Вам потрібно лише завантажити скан-копії старих документів та підписати заяву електронним підписом.

Якщо цифрові сервіси вам не до душі, або ваша нерухомість знаходиться в зоні, де онлайн-послуги обмежені, варто звернутися до ЦНАПу або приватного нотаріуса. У 2026 році діє принцип екстериторіальності для майна з прифронтових територій — ви можете оформити документи в будь-якому куточку України.

З собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

оригінал документа про право власності (договір купівлі-продажу, дарування або свідоцтво про спадщину).

Скільки коштує внесення квартири до Держреєстру

Якщо ви просто "переносите" дані зі старих паперових архівів БТІ (до 2013 року) у новий реєстр, то послуга абсолютно безплатна. Держава не стягує адміністративний збір за таку актуалізацію.

Проте, якщо вам потрібна терміновість, ціни кусаються: стандартна реєстрація за 5 днів обійдеться у 300-350 грн, а от за "миттєве" оформлення за дві години у 2026 році доведеться викласти понад 15 000 грн.

