Ошибка в реестре недвижимого имущества: как исправить в 2026 году

Государственная регистрация недвижимости в Украине — это единственное официальное доказательство того, что вы действительно владеете квартирой или домом. Однако человеческий фактор никто не отменял, и иногда в электронных базах появляются досадные неточности.

Если вы заметили ошибку в Государственном реестре прав, не стоит паниковать, ведь закон 2026 года позволяет решить эту проблему за считанные часы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Что такое техническая ошибка в реестре недвижимости

Технической ошибкой считают обычную "опечатку", грамматическую описку или неправильно поставленную цифру в номере дома или площади объекта. Это ситуация, когда в бумажных документах всё правильно, а в компьютер ввели данные с ошибкой.

Если регистратор заметил это до того, как отдал вам извлечение, он исправит всё мгновенно и бесплатно. Если же вы обнаружили неточность уже дома, придется подавать официальное заявление.

Как исправить ошибку в реестре недвижимости

Процедура максимально упрощена: вы обращаетесь к любому государственному регистратору или частному нотариусу. Заявление рассматривают в день его подачи.

Но существует несколько типов обращений:

простое исправление описки;

изменение адреса;

перенос данных из "старых" баз (до 2013 года).

Если ошибка затрагивает интересы других людей (например, границы участка соседей), без их согласия или решения суда изменить данные не получится.

Сколько стоит исправить ошибку в реестре недвижимости

Вопрос цены зависит от того, кто именно ошибся. Если неточность возникла по вине государственного регистратора, процедура для вас будет полностью бесплатной.

Если же ошибка была в ваших поданных документах или вы сами предоставили неправильные сведения, придется оплатить административный сбор. С 1 января 2026 года этот сбор составляет 130 гривен.

Как удалить дубликат раздела в реестре имущества

Бывает, что на один дом ошибочно открыли два разных раздела в реестре. В таком случае "свежую" запись просто закрывают, а все актуальные данные переносят в основной (первый) раздел. Это технический момент, который регистраторы часто исправляют прямо при оформлении новых сделок купли-продажи.

Если же между этими записями есть юридический конфликт, точку в деле поставит только суд.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы до сих пор владеют жильем, которое зафиксировано только в бумажных архивах БТИ и "невидимо" для современных электронных баз. Хотя в быту это обычно не мешает, в условиях войны и перехода всех сервисов в Дію отсутствие цифровой записи создает лишние риски. Оцифровка документов сейчас является лучшим способом гарантировать юридическую безопасность квартиры и существенно ускорить любые операции с недвижимостью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что когда документы на жилье потеряны или возник имущественный конфликт, признание права собственности в судебном порядке становится единственным легитимным выходом. Однако получение положительного решения - это лишь половина дела, ведь без дальнейшего визита к регистратору и внесения сведений в госреестр статус владельца будет оставаться формальным.