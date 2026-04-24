Реєстрація права власності на нерухомість: в яких областях України діє спрощена процедура

В Україні досі є тисячі об’єктів нерухомості, право на які оформлене документально, але не внесене до державного реєстру. Це стосується передусім житла, набутого до 2013 року. Формально власник має всі підстави, але юридичний захист залишається неповним.

У 2026 році процедура стала зрозумілішою і частково простішою, особливо для окремих регіонів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Як зареєструвати право власності на нерухомість

Якщо ви стали власником квартири чи будинку до 1 січня 2013 року, ваше право зафіксоване лише на папері або в архівах БТІ. Щоб майно з’явилося в електронному Державному реєстрі (ДРРП), потрібно подати заяву. Для цього підготуйте оригінал правовстановлюючого документа: це може бути договір дарування, свідоцтво про спадщину або рішення суду.

Звертатися потрібно до нотаріуса або державного реєстратора (ЦНАП) зі звичайним паперовим пакетом документів.

Спрощена процедура реєстрації в 10 областях

Для власників нерухомості у регіонах, що найбільше постраждали від війни або перебувають в окупації, діє особливий принцип "екстериторіальності". До цього переліку входять Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Крим.

"Якщо ваша нерухомість розташована в одній із цих областей, вам не потрібно їхати за місцем знаходження майна. Ви можете звернутися до будь-якого реєстратора в будь-якому безпечному куточку України", — пояснюють у Департаменті правового забезпечення.

Які документи потрібні для реєстрації права власності

Головна складність "старих" об’єктів — відсутність даних у цифровій системі. Раніше реєстратор мав чекати відповіді від БТІ тижнями. Зараз процедура стала прозорішою.

"Сьогодні реєстратор самостійно надсилає запит до БТІ, якщо ви самі не надали потрібну довідку. Це значно спрощує життя громадянам, але пам’ятайте, що реєстрація відбудеться лише після сплати адмінзбору", — додають фахівці.

У жепартаменті наголошують, що нявність документів підтверджує право, але саме запис у реєстрі гарантує повний юридичний захист. Без цього ви не зможете швидко продати дім, подарувати його онукам або оформити державну допомогу на відновлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, втрата паперів на нерухомість неприємна, проте цілком розв’язна проблема, яка жодним чином не позбавляє вас статусу власника. Зазвичай дублікати можна отримати за місцем видачі або в архівних установах, а у складніших випадках питання вирішується через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля нерухомості в Україні залишається справою з високими ставками, де звичайний витяг із реєстру не дає стовідсоткового спокою. Справжні загрози зазвичай криються в юридичних "скелетах" минулих років, через які можна раптово втратити право власності вже після заїзду в нову квартиру. Тому поверхнева перевірка документів сьогодні — це прямий шлях до судових тяганин у майбутньому.