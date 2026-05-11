Житло для 2,5 млн родин ВПО: як переселенцям отримати квартиру у 2026 році

Проблема житла для внутрішньо переміщених осіб залишається однією з найгостріших в Україні у 2026 році. Частина родин досі живе в орендованих квартирах, гуртожитках або тимчасових прихистках, а ціни на нерухомість продовжують зростати. Через це держава та міжнародні партнери запустили кілька програм, які мають допомогти ВПО купити або отримати житло на пільгових умовах.

Житлові ваучери для ВПО

З кінця 2025 року в Україні запрацював механізм великих житлових сертифікатів. Переселенці з окупованих територій, які мають статус УБД або інвалідність внаслідок війни, можуть отримати ваучер на суму до 2 мільйонів гривень.

Як зазначають в Міністерстві розвитку громад та територій України, це пряма допомога, яку можна витратити на купівлю квартири або будинку. Головна перевага — ви самі обираєте об’єкт, а держава оплачує його вартість у межах ліміту.

Пільгова іпотека "єОселя" для ВПО

Державна програма "єОселя" також популярна серед переселенців. Для ВПО, які офіційно працюють, діє ставка 3% річних на термін до 30 років.

У 2026 році фокус змістився на те, щоб дозволити купувати не лише нові квартири, а й житло в будинках, яким до 50 років. Заявка подається за кілька кліків через смартфон.

Кредит для ВПО KfW та СЕВ

Також існують міжнародні програми, що реалізуються через Держмолодьжитло. Це пільговий кредит для ВПО від KfW (Банк Розвитку Німеччини) та СЕВ за підтримки Східноєвропейського партнерства (Банку розвитку Ради Європи, БРРЄ). Ставка тут також складає 3%, але умови часто лояльніші до віку будівель.

Кредити за цими програмами зазвичай вимагають меншого початкового внеску, ніж комерційні пропозиції.

Тимчасове житло для переселенців

Якщо фінансів на іпотеку немає, залишається варіант фондів тимчасового проживання. Це комунальні квартири або гуртожитки, де можна жити безплатно, оплачуючи лише комуналку.

Пріоритет надається багатодітним родинам, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Для оформлення потрібно звернутися до місцевої ради за місцем фактичної реєстрації.

Скільки родин ВПО потребують квартир

В Україні та за кордоном близько 2,5 мільйона родин переселенців потребують компенсації за втрачене житло, повідомив нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE.

"Але загальна потреба, це по не тільки моїй статистиці і аналітиці, це 2-2,5 мільйона родин. Тому що ми говоримо про ВПО, які в країні знаходяться, це близько 5 мільйонів людей. І десь 2-2,5 мільйона людей знаходяться за кордоном. Але це не просто біженці з України, це біженці ВПО, які втратили своє житло в Маріуполю, Луганську, Горлівці, Покровську, Бахмуті", — повідомив він.

На думку депутата, без розв'язання цього питання держава не зможе повернути біженців додому.

"І якщо ми хочемо, щоб ці люди повернулися в Україну, то ми також повинні їм забезпечити житло або ці сертифікати, або надати нове житло від держави. Тому загальна потреба — це 2-2,5 мільйони родин, яким потрібна компенсація. Це я загально сказав. В Україні, я думаю, це близько 1,5 мільйона родин", — додав Ткаченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабмін змінив правила надання тимчасового житла для переселенців, щоб пришвидшити пошук прихистку для людей, які були змушені покинути свої домівки. Відтепер організації, що займаються розміщенням ВПО, матимуть можливість брати в оренду державні та комунальні приміщення за спрощеною процедурою та на більш вигідних умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 травня 2026 року програма "єВідновлення" запрацювала за новими правилами для переселенців із тимчасово окупованих територій. ВПО, які вже пройшли перевірку та отримали схвалення комісії, тепер можуть офіційно резервувати державні кошти на придбання житла — поки що в межах обмеженого етапу, який у майбутньому планують розширити на значно більшу кількість заявників.