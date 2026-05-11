Жилье для 2,5 млн семей ВПЛ: как переселенцам получить квартиру в 2026 году

Люди среди коробок и дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Проблема жилья для внутренне перемещенных лиц остается одной из самых острых в Украине в 2026 году. Часть семей до сих пор живет в арендованных квартирах, общежитиях или временных убежищах, а цены на недвижимость продолжают расти. Поэтому государство и международные партнеры запустили несколько программ, которые должны помочь ВПЛ купить или получить жилье на льготных условиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие механизмы работают в 2026 году.

Жилищные ваучеры для ВПЛ

С конца 2025 года в Украине заработал механизм больших жилищных сертификатов. Переселенцы с оккупированных территорий, которые имеют статус УБД или инвалидность вследствие войны, могут получить ваучер на сумму до 2 миллионов гривен.

Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий Украины, это прямая помощь, которую можно потратить на покупку квартиры или дома. Главное преимущество — вы сами выбираете объект, а государство оплачивает его стоимость в пределах лимита.

Льготная ипотека "єОселя" для ВПЛ

Государственная программа "єОселя" также популярна среди переселенцев. Для ВПЛ, которые официально работают, действует ставка 3% годовых на срок до 30 лет.

Читайте также:

В 2026 году фокус сместился на то, чтобы позволить покупать не только новые квартиры, но и жилье в домах, которым до 50 лет. Заявка подается в несколько кликов через смартфон.

Кредит для ВПЛ KfW и СЕВ

Также существуют международные программы, реализуемые через Держмолодьжитло. Это льготный кредит для ВПЛ от KfW (Банк Развития Германии) и СЭВ при поддержке Восточноевропейского партнерства (Банка развития Совета Европы, БРРЭ). Ставка здесь также составляет 3%, но условия зачастую более лояльны к возрасту зданий.

Кредиты по этим программам обычно требуют меньшего первоначального взноса, чем коммерческие предложения.

Временное жилье для переселенцев

Если финансов на ипотеку нет, остается вариант фондов временного проживания. Это коммунальные квартиры или общежития, где можно жить бесплатно, оплачивая только коммуналку.

Приоритет отдается многодетным семьям, пенсионерам и людям с инвалидностью. Для оформления нужно обратиться в местный совет по месту фактической регистрации.

Сколько семей ВПЛ нуждаются в квартирах

В Украине и за рубежом около 2,5 миллиона семей переселенцев нуждаются в компенсации за утраченное жилье, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко в эфире Ранок.LIVE.

"Но общая потребность, это по не только моей статистике и аналитике, это 2-2,5 миллиона семей. Потому что мы говорим о ВПЛ, которые в стране находятся, это около 5 миллионов человек. И где-то 2-2,5 миллиона человек находятся за рубежом. Но это не просто беженцы из Украины, это беженцы ВПЛ, которые потеряли свое жилье в Мариуполе, Луганске, Горловке, Покровске, Бахмуте", — сообщил он.

По мнению депутата, без решения этого вопроса государство не сможет вернуть беженцев домой.

"И если мы хотим, чтобы эти люди вернулись в Украину, то мы также должны им обеспечить жилье или эти сертификаты, или предоставить новое жилье от государства. Поэтому общая потребность — это 2-2,5 миллиона семей, которым нужна компенсация. Это я в целом сказал. В Украине, я думаю, это около 1,5 миллиона семей", — добавил Ткаченко.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабмин изменил правила предоставления временного жилья для переселенцев, чтобы ускорить поиск убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Отныне организации, занимающиеся размещением ВПЛ, смогут брать в аренду государственные и коммунальные помещения по упрощенной процедуре и на более выгодных условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 мая 2026 года программа "єВідновлення" заработала по новым правиламдля переселенцев с временно оккупированных территорий. ВПЛ, которые уже прошли проверку и получили одобрение комиссии, теперь могут официально резервировать государственные средства на приобретение жилья — пока в пределах ограниченного этапа, который в будущем планируют расширить на значительно большее количество заявителей.