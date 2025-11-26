Видео
Спрос растет — где в Украине больше выдали ипотечных кредитов

Спрос растет — где в Украине больше выдали ипотечных кредитов

Дата публикации 26 ноября 2025 06:12
обновлено: 19:17
Ипотека в Украине — где взяли больше всего кредитов и как изменились ставки
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спрос на жилье в кредит снова растет, хотя условия уже не такие выгодные, как в начале года. Новейшие данные Нацбанка показывают, что украинцы активнее оформляют ипотеку, особенно там, где застройка развивается быстрее и есть стабильный спрос.

В сентябре банки выдали 851 новый кредит на 1,6 млрд грн — это один из самых высоких показателей этого года, отметили в НБУ.

Читайте также:

"Качество ипотечного портфеля остается стабильным, доля неработающих кредитов не превышает 12%", — отмечают в ведомстве.

Кредиты на первичное жилье

На первичном рынке ситуация выглядит относительно стабильной. Банки предоставили 532 кредита на 1 млрд грн. Значительная часть сделок — это финансирование будущих квартир, которые еще только строятся.

В НБУ объясняют, что 152 кредита выданы именно под залог имущественных прав на будущее жилье. Средняя эффективная ставка здесь составляет 8,13% годовых — это ниже, чем на вторичном рынке, поэтому застройщики пока сохраняют конкурентность предложений.

Ипотека на вторичном рынке

Вторичное жилье стало дороже для покупателей. Ставка в сентябре поднялась до 9,37% вместо 8,99% месяцем ранее, и это самый большой скачок за последние месяцы. Банки объясняют это изменением стоимости ресурсов и высоким спросом на готовые квартиры.

Всего выдано 319 кредитов на 621 млн грн, а это значит, что даже с ростом ставки интерес покупателей не падает.

Где больше всего оформляют ипотеку в Украине

Киевщина сохраняет безоговорочное лидерство. Здесь заключено 303 договора на сумму 599 млн грн — это более трети всего рынка.

Далее следуют регионы с традиционно активным жилищным строительством:

  • Киев — 155 сделок на 350 млн грн;
  • Львовская область — 46 сделок на 95 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 53 сделки на 90 млн грн;
  • Волынь — 35 сделок на 61 млн грн.

"Типичными центрами спроса остаются области с высокими темпами строительства и активной миграцией населения", — отмечают в НБУ.

Что будет на ипотечном рынке дальше

Опрошенные банки прогнозируют осторожный рост объемов кредитования, если не изменится макроэкономическая ситуация. Скорее всего, ставки на вторичном рынке будут оставаться выше, а первичка будет сохранять умеренную стабильность.

По данным НБУ, участие в опросе приняли 39 банков, из которых 14 сообщили о выдаче новых кредитов. Такая концентрация позволяет оценивать общие тенденции рынка достаточно точно.

Как сообщалось, несмотря на повышение цен, накопить средства на приобретение квартиры в столице стало проще. Это объясняется тем, что, несмотря на подорожание жилья на 7-10%, его стоимость относительно среднего уровня заработных плат снизилась, делая его более доступным.

Также мы рассказывали, что покупка недвижимости — это ответственное решение, которое требует значительных финансовых вложений. Чтобы избежать юридических проблем и финансовых потерь, перед заключением сделки обязательно тщательно проверьте три ключевых аспекта: правоустанавливающие документы на объект, личность продавца, а также техническое состояние самой недвижимости.

кредиты ипотека недвижимость деньги купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
