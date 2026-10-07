Апартаменты Потапа и Насти Каменских почти за 6 тысяч долларов: как выглядит их жилье в Майами

Потап и Настя выступают на сцене. Фото: УНИАН

Потап и Настя Каменских снимают апартаменты в Майами примерно за 5,8 тысячи долларов (250 тысяч гривен) в месяц. Квартира площадью 117 квадратных метров расположена в современном комплексе с бассейном, спа-зоной, сауной и спортивной инфраструктурой. За год аренда может обойтись артистам почти в 70 тысяч долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УНИАН.

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Где живут Потап и Настя Каменских

Апартаменты расположены на 15-м этаже 26-этажного жилого комплекса Diplomat Parkway в Майами. Здание ввели в эксплуатацию в 2022 году.

Площадь жилья составляет 117 квадратных метров. В апартаментах есть две спальни и две ванные комнаты, а также оборудованная кухня.

Среди особенностей квартиры — кварцевые столешницы и безрамные душевые кабины. Также в квартире есть собственные стиральная и сушильная машины, поэтому жильцам не нужно пользоваться общей прачечной комплекса.

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Что есть в жилом комплексе

Высокая стоимость аренды объясняется не только площадью квартиры, но и инфраструктурой самого комплекса.

Для жильцов доступны бассейн, спа-зона, сауна и фитнес-зал. На территории также есть площадки для йоги и пилатеса.

Любители спорта могут пользоваться теннисными кортами, площадками для пиклбола и баскетбола. Для автомобилей предусмотрен крытый гараж.

Сколько стоит аренда

Ежемесячная аренда апартаментов составляет около 5,8 тысячи долларов. В пересчете это примерно 250–260 тысяч гривен в зависимости от курса.

Если проживать в таких апартаментах круглый год, только аренда обойдется примерно в 69,6 тысячи долларов. То есть ежемесячная плата за жилье превышает 3,5 тысячи долларов за каждые 70 квадратных метров площади.

При этом арендаторы получают не просто квартиру, а доступ к большому количеству услуг и инфраструктуры внутри жилого комплекса.

Для сравнения: стоимость такой аренды в год составляет почти 70 тысяч долларов, поэтому основную часть цены формируют не только 117 квадратных метров жилья, но и расположение в Майами, а также уровень комплекса.

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