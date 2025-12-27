Видео
Главная Рынок недвижимости Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото)

Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото)

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:32
Золотой цвет в интерьере — почему дизайнеры в восторге от елки Дженнифер Лопес (фото)
Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Золотой цвет еще недавно считали устаревшим и слишком помпезным. Но он уверенно возвращается в интерьеры, и елка Дженнифер Лопес стала ярким сигналом этого тренда.

Ее рождественский декор доказал, что золото может выглядеть современно, сдержанно и одновременно роскошно, пишет издание Homes & Gardens.

Читайте также:

Новый стандарт декора

Рождественская елка в доме Дженнифер Лопес — пример того, как работать с золотом без излишеств.

Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото) - фото 1
Дженнифер Лопес в пижаме. Фото: jlo/Instagram

Теплые белые огоньки, мягкие золотые украшения, пудровые акценты и ленты создают эффект спокойного сияния.

Пространство выглядит дорогим, но не показным. Такой подход меняет представление о праздничном декоре и показывает, что элегантность важнее яркости.

Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото) - фото 2
Дженнифер Лопес. Фото: jlo/Instagram

Золотой цвет в интерьере

Современное золото — теплое, приглушенное и сложное по оттенкам. Оно больше не доминирует, а работает как фон и усилитель света. Именно поэтому дизайнеры активно используют его в жилых пространствах.

"Роскошное золото добавляет пространству тепла и оптимизма, создавая ощущение спокойствия и внутреннего баланса", — отмечает старший дизайнер Crown Юстина Корчинская.

Золото одинаково хорошо сочетается с нейтральными цветами, розовыми оттенками, глубокой зеленью и темными древесными текстурами. Это делает его универсальным решением для будущих интерьеров.

Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото) - фото 3
Дженнифер Лопес возле елки. Фото: jlo/Instagram

Почему дизайнеры снова выбирают золото

Интерес к золотому цвету обусловлен несколькими факторами:

  • желанием создавать светлые и психологически комфортные пространства;
  • потребностью в интерьерах, которые выглядят дорогими без перегрузки.

"Теплые золотые тона формируют мягкую, камерную атмосферу, которая идеально подходит для современного дома", — подчеркивает CEO Mylands Доминик Майленд.

Это особенно актуально в условиях, когда жилье становится местом восстановления и самовыражения.

Золотой тренд вне праздников

Идея золотой елки символизирует более широкий сдвиг в дизайне. Она демонстрирует, что этот цвет не привязан только к Рождеству. Золото легко интегрируется в спальни, кухни и гостиные, добавляя света даже во второстепенные помещения.

Именно поэтому золото возвращается не как кратковременный тренд, а как долгосрочное решение для интерьеров будущего.

Ранее мы рассказывали, как вместо привычного сочетания красного, зеленого и золотого, Селин Дион сделала ставку на сдержанную зимнюю эстетику. А Ева Мендес и Райан Гослинг вместо привычного размаха с огромными елками и яркими декорациями выбрали совсем другую эстетику.

Дженнифер Лопес новогодняя елка зарубежные звезды Дизайн Новый год 2026
Автор:
Автор:
Катерина Балаева
