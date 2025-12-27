Золотой цвет в интерьере — почему дизайнеры в восторге от елки Дженнифер Лопес (фото)

Возвращение тренда — чем ошеломляет елка Дженнифер Лопес (фото)
Золотой цвет еще недавно считали устаревшим и слишком помпезным. Но он уверенно возвращается в интерьеры, и елка Дженнифер Лопес стала ярким сигналом этого тренда.
Ее рождественский декор доказал, что золото может выглядеть современно, сдержанно и одновременно роскошно, пишет издание Homes & Gardens.
Новый стандарт декора
Рождественская елка в доме Дженнифер Лопес — пример того, как работать с золотом без излишеств.
Теплые белые огоньки, мягкие золотые украшения, пудровые акценты и ленты создают эффект спокойного сияния.
Пространство выглядит дорогим, но не показным. Такой подход меняет представление о праздничном декоре и показывает, что элегантность важнее яркости.
Золотой цвет в интерьере
Современное золото — теплое, приглушенное и сложное по оттенкам. Оно больше не доминирует, а работает как фон и усилитель света. Именно поэтому дизайнеры активно используют его в жилых пространствах.
"Роскошное золото добавляет пространству тепла и оптимизма, создавая ощущение спокойствия и внутреннего баланса", — отмечает старший дизайнер Crown Юстина Корчинская.
Золото одинаково хорошо сочетается с нейтральными цветами, розовыми оттенками, глубокой зеленью и темными древесными текстурами. Это делает его универсальным решением для будущих интерьеров.
Почему дизайнеры снова выбирают золото
Интерес к золотому цвету обусловлен несколькими факторами:
- желанием создавать светлые и психологически комфортные пространства;
- потребностью в интерьерах, которые выглядят дорогими без перегрузки.
"Теплые золотые тона формируют мягкую, камерную атмосферу, которая идеально подходит для современного дома", — подчеркивает CEO Mylands Доминик Майленд.
Это особенно актуально в условиях, когда жилье становится местом восстановления и самовыражения.
Золотой тренд вне праздников
Идея золотой елки символизирует более широкий сдвиг в дизайне. Она демонстрирует, что этот цвет не привязан только к Рождеству. Золото легко интегрируется в спальни, кухни и гостиные, добавляя света даже во второстепенные помещения.
Именно поэтому золото возвращается не как кратковременный тренд, а как долгосрочное решение для интерьеров будущего.
