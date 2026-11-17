Будинки у Швейцарії. Фото: УНІАН

У Швейцарії мешканці багатьох багатоквартирних будинків користуються спільними пральнями, де не завжди можна запустити машинку у будь-який час. Для цього діють спеціальні графіки, а після прання потрібно прибрати приміщення та залишити техніку чистою. Окремі обмеження стосуються неділі, святкових днів і нічного часу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Федеральне відомство з питань житлового будівництва Швейцарії.

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Як працює спільна пральня у Швейцарії

У багатьох багатоквартирних будинках Швейцарії пральні кімнати облаштовують у підвальних приміщеннях. Ними користуються мешканці кількох квартир, тому для організації процесу можуть встановлювати спеціальний графік — Waschplan.

Згідно з рекомендаціями Федерального відомства з питань житлового будівництва, у багатьох будинках визначають, хто і коли може користуватися пральнею. Відповідні правила можуть бути прописані в договорі оренди або розміщені безпосередньо у приміщенні.

Наприклад, кожній квартирі можуть виділити окремий день або часовий проміжок. В інших будинках мешканці самостійно записуються на вільні години або користуються системою бронювання.

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Якщо комусь потрібно помінятися часом, це варто заздалегідь погодити із сусідами. Також не можна надовго залишати власні речі у спільній пральні, якщо інші мешканці чекають на можливість скористатися технікою.

Чому у Швейцарії можуть заборонити прати у неділю

Окрема особливість побуту — обмеження на використання побутової техніки у певні години. У Швейцарії велике значення приділяють дотриманню тиші, тому пральні машини та сушарки можуть працювати не цілодобово.

За інформацією Федерального відомства з питань житлового будівництва, нічний час тиші зазвичай триває з 22:00 до 07:00, а обідній — з 12:00 до 13:00. У цей період мешканцям рекомендують уникати гучних занять.

Також шуму потрібно уникати у неділю та святкові дні. Через це в окремих житлових будинках прати у вихідні не дозволяють або встановлюють додаткові часові обмеження.

Водночас загальної заборони на прання у неділю для всієї Швейцарії немає. Конкретні умови визначаються правилами будинку та місцевими вимогами щодо тиші.

Хто повинен прибирати пральню після використання

Спільне користування технікою передбачає відповідальність кожного мешканця. Після завершення прання людина повинна залишити приміщення у такому стані, щоб наступний сусід міг без проблем скористатися обладнанням.

Зокрема, після використання пральної машини та сушарки потрібно прибрати залишки мийних засобів, ворс і бруд. Якщо цього вимагають правила будинку, необхідно очистити доступні фільтри, протерти поверхні та прибрати підлогу.

Також не варто залишати мокру білизну у спільному приміщенні надовго або займати сушильну кімнату після завершення свого часу.

Якщо техніка зламалася, про це потрібно повідомити адміністрацію будинку або відповідальну особу. Самостійно ремонтувати обладнання, яким користуються всі мешканці, не рекомендується.

Чи можна встановити власну пральну машину у квартирі

Попри наявність спільних пралень, деякі мешканці хочуть мати власну техніку безпосередньо у квартирі. Однак орендарям у Швейцарії перед встановленням пральної машини потрібно врахувати умови договору та отримати письмову згоду власника житла.

Федеральне відомство з питань житлового будівництва зазначає, що встановлення пральної машини належить до змін у квартирі, які потребують попереднього погодження з орендодавцем.

Це важливо, оскільки підключення техніки передбачає використання водопроводу та каналізації, а неправильний монтаж може призвести до протікання й пошкодження майна.

Тому перед купівлею пральної машини орендарям варто перевірити договір і з'ясувати, чи дозволяє власник встановити додаткове обладнання.

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