Будинки у місті Хамельн, що в Німеччині. Фото: УНІАН

На німецькій дачі не завжди можна облаштувати подвір’я на власний розсуд. Встановити великий басейн, побудувати лазню або замінити город суцільним газоном. У садових кооперативах діють правила щодо використання землі та зведення споруд, а за порушення можуть вимагати демонтажу або навіть розірвати договір оренди.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на федеральний закон Німеччини.

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Чому на німецькій дачі не можна робити все, що заманеться

У Німеччині поширені Kleingarten — невеликі садові ділянки, які люди орендують у спеціальних садових кооперативах. Вони призначені насамперед для вирощування фруктів, овочів та інших рослин для власних потреб, а також для відпочинку.

Федеральний закон про садові ділянки встановлює, що площа такого саду за загальним правилом не повинна перевищувати 400 квадратних метрів. Для садового будиночка передбачена межа у 24 квадратні метри разом із критою терасою. Крім того, будиночок не повинен бути пристосований для постійного проживання.

Ці вимоги стосуються саме садів, які підпадають під дію відповідного закону, а не всіх приватних будинків і подвір’їв у країні. Додаткові обмеження встановлюють місцеві органи влади та самі кооперативи.

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Чому на дачі можуть заборонити басейн

Встановити великий стаціонарний басейн на ділянці садового кооперативу може бути неможливо через місцеві правила. Особливо це стосується конструкцій, які вкопують у землю або облаштовують як постійну споруду.

Наприклад, садовий кооператив у Фільсбібурзі забороняє встановлювати пластикові басейни для плавання. Виняток зробили для невеликих дитячих басейнів діаметром до 1,2 метра, у яких не можна використовувати хімічні добавки.

Це правило діє саме в зазначеному об’єднанні, а не по всій Німеччині. В інших кооперативах можуть бути свої обмеження щодо розмірів, типу конструкції та умов використання басейнів.

Тому перед купівлею навіть переносного басейну варто перевірити правила конкретної ділянки. Інакше власнику доведеться прибирати конструкцію, яка не відповідає умовам оренди.

Чи можна побудувати лазню або сауну

З лазнею чи сауною ситуація складніша, ніж зі звичайним садовим обладнанням. Додаткова споруда займає місце, а залежно від її конструкції може підпадати під будівельні вимоги. Самого бажання орендаря недостатньо, щоб автоматично отримати право на її встановлення.

Необхідно враховувати федеральні правила використання садових ділянок, місцеві будівельні норми та положення договору оренди землі. Окремо можуть регулюватися розміри споруди, її розташування та відстань до сусідньої ділянки.

Водночас стверджувати, що лазні та сауни заборонені на всіх німецьких дачах, неправильно. Перед будівництвом потрібно уточнити, чи дозволяє її конкретний кооператив і чи потрібне погодження відповідних органів.

Важливо також, що садовий будиночок у межах такого кооперативу не можна облаштовувати для постійного проживання. Це одна з прямих вимог федерального закону.

Чому суцільний газон може порушувати правила

Ще одна особливість німецьких садових кооперативів — вимога використовувати ділянку для садівництва, а не лише для відпочинку. Якщо замість грядок, фруктових дерев і ягідних кущів облаштувати суцільний декоративний газон, це може суперечити правилам конкретного об’єднання.

Наприклад, у Фільсбібурзі щонайменше третину площі ділянки потрібно відводити під вирощування фруктів та овочів. Ця вимога прописана у внутрішньому регламенті кооперативу.

При цьому сам газон не заборонений. Його можна використовувати як частину подвір’я, якщо залишається достатньо місця для садівництва. Проблема виникає тоді, коли декоративна територія фактично витісняє вирощування рослин.

Які штрафи загрожують за порушення

Єдиного загальнонаціонального штрафу за встановлення басейну, будівництво лазні або облаштування суцільного газону на садовій ділянці немає. Відповідальність залежить від характеру порушення, місцевих норм і правил кооперативу.

Конкретний приклад є у Фільсбібурзі, де садове об’єднання передбачило штраф до 50 євро за порушення внутрішнього регламенту. Якщо порушення не усунути після письмового попередження та наданого строку, воно може стати підставою для розірвання договору оренди.

Федеральний закон Німеччини про садові ділянки також передбачає можливість розірвати договір, якщо орендар після письмового попередження продовжує використовувати землю не за призначенням або істотно порушує свої обов’язки.

Крім того, за незаконно зведену споруду можуть вимагати відновити належний стан ділянки власним коштом. Тому фінансові наслідки можуть виявитися значно більшими за штраф, якщо доведеться демонтувати басейн або перебудовувати подвір’я.

Що перевірити перед облаштуванням німецької дачі

Перед орендою ділянки або встановленням додаткових споруд варто:

отримати правила конкретного садового кооперативу;

уточнити, чи дозволені басейн, лазня або сауна;

перевірити вимоги до площі городу та декоративного газону;

з’ясувати, чи потрібно погоджувати будівельні роботи з правлінням кооперативу або місцевими органами влади.

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