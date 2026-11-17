Дома в Швейцарии. Фото: УНИАН

В Швейцарии жильцы многих многоквартирных домов пользуются общими прачечными, где не всегда можно запустить стиральную машину в любое время. Для этого действуют специальные графики, а после стирки необходимо убрать помещение и оставить технику в чистом виде. Отдельные ограничения касаются воскресенья, праздничных дней и ночного времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам жилищного строительства Швейцарии.

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Как работает общая прачечная в Швейцарии

Во многих многоквартирных домах Швейцарии прачечные оборудуют в подвальных помещениях. Ими пользуются жильцы нескольких квартир, поэтому для организации процесса может устанавливаться специальный график — Waschplan.

Согласно рекомендациям Федерального ведомства по вопросам жилищного строительства, во многих домах определяют, кто и когда может пользоваться прачечной. Соответствующие правила могут быть прописаны в договоре аренды или размещены непосредственно в помещении.

Например, каждой квартире может быть выделен отдельный день или временной интервал. В других домах жильцы самостоятельно записываются на свободные часы или пользуются системой бронирования.

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Если кому-то нужно поменяться временем, это следует заранее согласовать с соседями. Также нельзя надолго оставлять свои вещи в общей прачечной, если другие жильцы ждут возможности воспользоваться техникой.

Почему в Швейцарии могут запретить стирку по воскресеньям

Отдельная особенность быта — ограничения на использование бытовой техники в определённые часы. В Швейцарии большое значение придают соблюдению тишины, поэтому стиральные машины и сушилки могут работать не круглосуточно.

По информации Федерального ведомства по вопросам жилищного строительства, ночной период тишины обычно длится с 22:00 до 07:00, а обеденный — с 12:00 до 13:00. В это время жильцам рекомендуется избегать шумных занятий.

Также шума следует избегать в воскресенье и в праздничные дни. Из-за этого в отдельных жилых домах стирать в выходные не разрешают или устанавливают дополнительные временные ограничения.

В то же время общего запрета на стирку в воскресенье для всей Швейцарии нет. Конкретные условия определяются правилами дома и местными требованиями относительно тишины.

Кто должен убирать прачечную после использования

Совместное пользование техникой предполагает ответственность каждого жильца. После завершения стирки человек должен оставить помещение в таком состоянии, чтобы следующий сосед мог без проблем воспользоваться оборудованием.

В частности, после использования стиральной машины и сушилки нужно убрать остатки моющих средств, ворс и грязь. Если этого требуют правила дома, необходимо очистить доступные фильтры, протереть поверхности и убрать пол.

Также не стоит оставлять мокрое белье в общем помещении надолго или занимать сушильную комнату после окончания своего времени.

Если техника сломалась, об этом нужно сообщить администрации дома или ответственному лицу. Самостоятельно ремонтировать оборудование, которым пользуются все жильцы, не рекомендуется.

Можно ли установить собственную стиральную машину в квартире

Несмотря на наличие общих прачечных, некоторые жильцы хотят иметь собственную технику непосредственно в квартире. Однако арендаторам в Швейцарии перед установкой стиральной машины необходимо учесть условия договора и получить письменное согласие владельца жилья.

Федеральное ведомство по вопросам жилищного строительства отмечает, что установка стиральной машины относится к изменениям в квартире, требующим предварительного согласования с арендодателем.

Это важно, поскольку подключение техники предполагает использование водопровода и канализации, а неправильный монтаж может привести к протечкам и повреждению имущества.

Поэтому перед покупкой стиральной машины арендаторам стоит проверить договор и выяснить, разрешает ли владелец установить дополнительное оборудование.

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