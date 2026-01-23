Відео
Україна
Реєстрацію квартири можуть заблокувати через ім'я — в чому нюанс

Реєстрацію квартири можуть заблокувати через ім'я — в чому нюанс

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 06:12
Реєстрація квартири — як може заблокувати одруківка в написанні ім'я
Чоловік з документами. Фото: Freepik

Буває, живеш собі десятиліттями у власній квартирі, маєш на руках старе жовте свідоцтво про право власності, і навіть не підозрюєш, що юридично ти — "не зовсім ти". Проблема випливає в самий невідповідний момент: коли треба продати житло, подарувати його або просто внести дані в новий електронний реєстр.

Державний реєстратор у ЦНАПі — людина сувора: якщо в паспорті ім'я написане в одному варіанті, а в документі 20-річної давнини — в іншому, він просто натискає кнопку "Відмовити". Для системи це дві різні людини, пише "Судово-юридична газета".

Відмова в реєстрації права власності через різне написання імені

Жінка звернулася до нас із класичною проблемою. Має 1/3 частку квартири, документи видані ще у 2002 році. Але тоді, під час масової видачі свідоцтв, перекладом з російської на українську ніхто особливо не переймався. 

У паспорті записали за одним правилом, у свідоцтві — за іншим. Різниця в одну-дві літери, а результат — нульовий: реєстратор не зміг "зв’язати" ці документи докупи.

Переконати реєстратора на місці не вийде, у нього немає таких повноважень. Шлях тут один — через суд.

Це особливий вид судового процесу, де немає спору чи ворогів. Ви просто просите суд підтвердити: "Так, це свідоцтво справді належить цій людині, попри технічну помилку".

Для суду потрібні:

  1. Старе свідоцтво та довідку з БТІ (де видно, що дані збігаються).
  2. Паспортні дані та код.
  3. Архівні виписки, де простежується ідентичність особи.

"Суддя швидко розібрався, що причина розбіжності — суто лінгвістична (той самий невдалий переклад з російської). Отримали рішення, де чітко вказано: юридичний факт належності документа встановлено", — пише видання.

Тепер із цим рішенням жінка спокійно йде до того ж реєстратора, і він уже не має права відмовити. Квартира нарешті з’явиться в електронному реєстрі.

Раніше ми розповідали, кого не можуть виселити з квартири у 2026 році.А також, як зміниться приватизація нерухомості з прийняттям нового закону про житло.

держреєстрація нерухомість прописка квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
