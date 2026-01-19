Спільне майно — як оформити право власності після смерті одного з подружжя

Жынка з документами. Фото: Freepik

Коли помирає хтось із подружжя, до емоційного потрясіння додається юридична пастка. Багато хто вважає, що майно переходить автоматично, але це не так. Потрібно чітко розмежувати: де частка нерухомості того, хто залишився живим, а де — власне спадщина, на яку можуть претендувати інші родичі.

Після смерті одного з подружжя право власності на його частку у спільному майні оформлюється через нотаріуса, наголошують у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Підставою є письмова заява того з подружжя, хто залишився живим і, як правило, йдеться про половину спільного майна.

Нотаріус відкриває справу за місцем спадкування і готує документ, який офіційно закріплює за вами вашу частину майна. Це не те саме, що успадкувати майно померлого — це документальне підтвердження того, що вже і так належало вам за законом про шлюб.

Які дії вчиняє нотаріус після смерті чоловіка або дружини

Просто видати папірець нотаріус не може. Він зобов’язаний повідомити інших спадкоємців, які вже заявили про свої права.

"Таке повідомлення надсилається поштою або доводиться усно при особистому зверненні спадкоємців із відповідною відміткою", — наголосили у Міністерстві юстиції.

Це робиться для того, щоб кожен розумів: склад майна такий, і якщо хтось не згоден — має право йти до суду.

Для оформлення свідоцтва нотаріус самостійно перевіряє:

чи був шлюб офіційним (через держреєстри);

чи дійсно майно належало подружжю;

актуальні дані в Реєстрі речових прав та Земельному кадастрі.

Які складні ситуації можуть виникнути зі спадковою справою

Зараз часто виникають ситуації, коли спадкова справа залишилася в зоні бойових дій або на окупованих територіях.

У таких умовах нотаріус Нотаріус повторно запитує документи, де це можливо, і діє з огляду на те, які реєстри зараз доступні. Якщо відновити папери не вдається — шлях лежить через суд.

Як підкреслили у відомстві, нотаріальні дії можливі "з урахуванням фактичної доступності реєстрів та документів".

Що робити, якщо нерухомість в іпотеці або під арештом

Якщо квартира в іпотеці або під забороною відчуження — свідоцтво все одно видадуть. Проте нотаріус протягом двох днів обов’язково повідомить про це банк (кредитора) або податкову.

А ось якщо на майно накладено арешт, процедура "заморожується". Поки арешт не знімуть (через суд або оплату боргу), оформити документи не вийде.

Раніше ми розповідали, як виписати родича з квартири без його згоди. А також, коли у 2026 році потрібно добровільно скасувати право власності на нерухомість.