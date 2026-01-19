Совместное имущество — как оформить право собственности после смерти одного из супругов

Женщина с документами. Фото: Freepik

Когда умирает кто-то из супругов, к эмоциональному потрясению добавляется юридическая ловушка. Многие считают, что имущество переходит автоматически, но это не так. Нужно четко разграничить: где доля недвижимости оставшегося в живых, а где — собственно наследство, на которое могут претендовать другие родственники.

После смерти одного из супругов право собственности на его долю в общем имуществе оформляется через нотариуса, отмечают в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

Основанием является письменное заявление того из супругов, кто остался жив и, как правило, речь идет о половине общего имущества.

Нотариус открывает дело по месту наследования и готовит документ, который официально закрепляет за вами вашу часть имущества. Это не то же самое, что унаследовать имущество умершего — это документальное подтверждение того, что уже и так принадлежало вам по закону о браке.

Какие действия совершает нотариус после смерти мужа или жены

Просто выдать бумажку нотариус не может. Он обязан уведомить других наследников, которые уже заявили о своих правах.

"Такое сообщение направляется по почте или доводится устно при личном обращении наследников с соответствующей отметкой", — отметили в Министерстве юстиции.

Это делается для того, чтобы каждый понимал: состав имущества такой, и если кто-то не согласен — имеет право идти в суд.

Для оформления свидетельства нотариус самостоятельно проверяет:

был ли брак официальным (через госреестры);

действительно ли имущество принадлежало супругам;

актуальные данные в Реестре вещных прав и Земельном кадастре.

Какие сложные ситуации могут возникнуть с наследственным делом

Сейчас часто возникают ситуации, когда наследственное дело осталось в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

В таких условиях нотариус Нотариус повторно запрашивает документы, где это возможно, и действует исходя из того, какие реестры сейчас доступны. Если восстановить бумаги не удается — путь лежит через суд.

Как подчеркнули в ведомстве, нотариальные действия возможны "с учетом фактической доступности реестров и документов".

Что делать, если недвижимость в ипотеке или под арестом

Если квартира в ипотеке или под запретом отчуждения — свидетельство все равно выдадут. Однако нотариус в течение двух дней обязательно уведомит об этом банк (кредитора) или налоговую.

А вот если на имущество наложен арест, процедура "замораживается". Пока арест не снимут (через суд или оплату долга), оформить документы не получится.

