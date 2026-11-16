Приватні будинки біля дороги. Фото: magnific.com

Помилка в документах на нерухомість може роками заважати людині розпоряджатися власним майном. На Київщині жінка не змогла зареєструвати право власності на землю, оскільки за її адресою в державному реєстрі значився чужий будинок. Верховний Суд пояснив, як усунути таку перешкоду та чи потрібно спочатку оскаржувати відмову реєстратора.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду.

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Як чужий будинок опинився за адресою іншої власниці

Дві жінки володіли сусідніми земельними ділянками, на кожній із яких був окремий житловий будинок. Однак через помилку місцевої ради в документах на один із будинків зазначили адресу іншої власниці.

Перша жінка отримала земельну ділянку площею 0,185 га у приватну власність ще у 1999 році. Її право підтверджував державний акт на землю.

У 2003 році інша власниця придбала сусідню ділянку площею 0,188 га разом із житловим будинком. Обидві ділянки мали різні кадастрові номери, межі та фактичне розташування. Накладення землі не було.

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Проблема виникла 11 вересня 2004 року. Тоді виконавчий комітет Іванковичівської сільської ради ухвалив рішення № 47 про прийняття будинку другої власниці в експлуатацію, але помилково зазначив адресу земельної ділянки першої жінки.

5 жовтня 2004 року на підставі цього рішення видали свідоцтво про право власності на будинок із неправильною адресою. Згодом помилкові відомості внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Наслідки виявилися у 2018 році. Коли власниця землі звернулася для державної реєстрації свого права, реєстратор відмовив їй рішенням від 2 березня 2018 року № 39964758. Причиною стало те, що за відповідною адресою вже значилося домоволодіння іншої людини.

У вересні 2024 року жінка звернулася до суду. Вона вимагала визнати недійсним і скасувати рішення сільради та видане на його підставі свідоцтво про право власності, у якому була зазначена неправильна адреса.

Чому суди спочатку не погодилися між собою

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Судді вважали, що між жінками немає спору щодо права власності на земельні ділянки, а проблему спричинила помилка сільради. Крім того, скасування документів іншої власниці визнали неефективним способом захисту та непропорційним втручанням у її право власності.

Апеляційний суд дійшов іншого висновку. Він скасував попереднє рішення та задовольнив позов.

Судді наголосили, що реєстрація будинку за неправильною адресою безпосередньо перешкоджає іншій власниці оформити своє майно. Поки помилкові відомості залишаються в державному реєстрі, порушення її прав триває.

Верховний Суд підтримав позицію апеляційної інстанції. Касаційну скаргу представника другої власниці залишили без задоволення, а рішення про скасування помилкових документів — без змін.

Як захистити нерухомість, якщо в реєстрі чужа адреса

Верховний Суд пояснив, що розбіжності між фактичним розташуванням нерухомості, правовстановлюючими документами та інформацією в державному реєстрі створюють правову невизначеність.

Якщо будинок однієї людини офіційно зареєстрований за адресою земельної ділянки іншої, це може стати об'єктивною перешкодою для реалізації права власності.

У такій ситуації власник може вимагати через суд визнання незаконним і скасування індивідуального акта органу місцевого самоврядування, а також визнання недійсним виданого на його підставі правовстановлюючого документа.

Такий спосіб захисту відповідає статті 391 Цивільного кодексу України та статті 152 Земельного кодексу України.

Важливо, що власнику не обов'язково спочатку оскаржувати відмову державного реєстратора, якщо причиною проблеми є дефект документів іншої особи. Позов може бути спрямований безпосередньо на усунення помилкових відомостей, які перешкоджають реєстрації майна.

Водночас скасування свідоцтва з неправильною адресою не означає, що друга власниця втрачає свій житловий будинок. Верховний Суд окремо наголосив, що вона зберігає право власності на нерухомість, розташовану на її земельній ділянці, та може оформити документи із зазначенням правильної адреси.

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