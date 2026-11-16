Частные дома у дороги. Фото: magnific.com

Ошибка в документах на недвижимость может годами мешать человеку распоряжаться собственным имуществом. В Киевской области женщина не смогла зарегистрировать право собственности на землю, поскольку по ее адресу в государственном реестре числился чужой дом. Верховный Суд разъяснил, как устранить такое препятствие и нужно ли сначала обжаловать отказ регистратора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда.

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Как чужой дом оказался по адресу другой владелицы

Две женщины владели соседними земельными участками, на каждом из которых находился отдельный жилой дом. Однако из-за ошибки местного совета в документах на один из домов указали адрес другой владелицы.

Первая женщина получила земельный участок площадью 0,185 га в частную собственность еще в 1999 году. Ее право подтверждал государственный акт на землю.

В 2003 году другая владелица приобрела соседний участок площадью 0,188 га вместе с жилым домом. Оба участка имели разные кадастровые номера, границы и фактическое расположение. Пересечения земельных участков не было.

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Проблема возникла 11 сентября 2004 года. Тогда исполнительный комитет Иванковичского сельского совета принял решение № 47 о вводе дома второй владелицы в эксплуатацию, но по ошибке указал адрес земельного участка первой женщины.

5 октября 2004 года на основании этого решения было выдано свидетельство о праве собственности на дом с неправильным адресом. Впоследствии ошибочные сведения были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Последствия проявились в 2018 году. Когда владелица земли обратилась для государственной регистрации своего права, регистратор отказал ей решением от 2 марта 2018 года № 39964758. Причиной стало то, что по соответствующему адресу уже числилось домовладение другого человека.

В сентябре 2024 года женщина обратилась в суд. Она требовала признать недействительным и отменить решение сельсовета и выданное на его основании свидетельство о праве собственности, в котором был указан неверный адрес.

Почему суды сначала не пришли к единому мнению

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Судьи считали, что между женщинами нет спора о праве собственности на земельные участки, а проблема возникла из-за ошибки сельсовета. Кроме того, отмену документов другой владелицы признали неэффективным способом защиты и непропорциональным вмешательством в ее право собственности.

Апелляционный суд пришел к иному выводу. Он отменил предыдущее решение и удовлетворил иск.

Судьи подчеркнули, что регистрация дома по неверному адресу непосредственно препятствует другой владелице оформить свое имущество. Пока ошибочные сведения остаются в государственном реестре, нарушение её прав продолжается.

Верховный Суд поддержал позицию апелляционной инстанции. Кассационная жалоба представителя второй владелицы была оставлена без удовлетворения, а решение об отмене ошибочных документов — без изменений.

Как защитить недвижимость, если в реестре указан чужой адрес

Верховный Суд пояснил, что расхождения между фактическим расположением недвижимости, правоустанавливающими документами и информацией в государственном реестре создают правовую неопределенность.

Если дом одного человека официально зарегистрирован по адресу земельного участка другого, это может стать объективным препятствием для реализации права собственности.

В такой ситуации собственник может требовать через суд признания незаконным и отмены индивидуального акта органа местного самоуправления, а также признания недействительным выданного на его основании правоустанавливающего документа.

Такой способ защиты соответствует статье 391 Гражданского кодекса Украины и статье 152 Земельного кодекса Украины.

Важно, что собственнику не обязательно сначала обжаловать отказ государственного регистратора, если причиной проблемы является несоответствие документов другого лица. Иск может быть направлен непосредственно на устранение ошибочных сведений, препятствующих регистрации имущества.

В то же время аннулирование свидетельства с неверным адресом не означает, что вторая владелица теряет свой жилой дом. Верховный Суд отдельно подчеркнул, что она сохраняет право собственности на недвижимость, расположенную на ее земельном участке, и может оформить документы с указанием правильного адреса.

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