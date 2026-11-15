Діти граються на майданчику біля будинку. Фото: УНІАН

Продаж квартири, дарування будинку або отримання нерухомості у спадщину можуть обернутися додатковими витратами для українців. У деяких випадках податкове навантаження становить 10%, а за певних умов сягає 23% вартості майна. Водночас окремі операції можна провести без сплати податків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Реклама

Коли під час продажу квартири не потрібно платити податки

В Україні розмір податків під час продажу нерухомості залежить від кількості угод протягом календарного року, типу майна та строку перебування об'єкта у власності продавця.

Зокрема, власник може не сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, якщо одночасно виконуються дві умови:

це перший продаж житлової нерухомості або земельної ділянки протягом року;

майно перебувало у власності понад три роки.

Водночас для нерухомості, отриманої у спадщину, вимога щодо трирічного строку володіння не застосовується.

Читайте також:

Якщо ж людина продає квартиру раніше ніж через три роки після придбання, їй доведеться сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору. Загальна ставка становить 10% від оподатковуваного доходу.

Скільки податків сплачують за повторний продаж нерухомості

Кількість операцій із нерухомістю протягом одного календарного року також впливає на суму податків. Для житлових об'єктів, які належать до категорій, визначених пунктом 172.1 Податкового кодексу, передбачені такі ставки:

перший продаж за умови володіння понад три роки — 0%;

перший продаж, якщо майно перебувало у власності менше трьох років, — 10%;

другий продаж протягом року — 10%;

третій та наступні продажі — 23%.

Остання ставка складається з 18% ПДФО та 5% військового збору.

Для нежитлової нерухомості правила відрізняються. Перший продаж такого об'єкта оподатковується за ставкою 10%, а другий і наступні — 23%.

Окремий порядок діє для успадкованого майна. Перший продаж такого об'єкта звільняється від оподаткування незалежно від строку володіння. Другий продаж оподатковується за ставкою 10%, а третій і наступні — також за ставкою 10%.

Важливо враховувати, що податки розраховують не лише за ціною, зазначеною в договорі. Дохід від продажу визначають за договірною вартістю, але вона не може бути нижчою за оціночну вартість нерухомості.

Коли за дарування та спадщину не потрібно платити податки

Під час передачі квартири або будинку у спадщину чи в подарунок важливе значення має ступінь споріднення між сторонами.

Якщо нерухомість отримують члени сім'ї першого або другого ступеня споріднення, застосовується нульова ставка оподаткування.

До першого ступеня належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти, зокрема усиновлені.

До другого ступеня споріднення належать:

рідні брати та сестри;

бабусі й дідусі;

онуки.

Якщо ж квартиру або будинок дарує чи заповідає дальший родич або людина, яка не перебуває з отримувачем у родинних зв'язках, податкове навантаження становить 10%. З цієї суми 5% припадає на ПДФО та ще 5% — на військовий збір.

Коли податок за нерухомість може становити 23%

Окремі правила передбачені для операцій, у яких бере участь нерезидент України.

Якщо нерезидент отримує нерухомість у спадщину або в подарунок, ступінь споріднення не дає права на нульову ставку. У такому випадку потрібно сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору — загалом 23%.

Така сама ставка застосовується під час продажу нерухомості нерезидентом України незалежно від кількості угод протягом року.

Також варто пам'ятати, що зазначені податки не охоплюють усіх витрат на оформлення операції. Під час продажу, дарування або спадкування можуть виникати додаткові платежі за послуги нотаріуса та інші супутні процедури.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2027 році квартири в Україні можуть помітно подорожчати. На вартість житла впливатимуть витрати забудовників, ціни на будівельні матеріали та готовність будинків. Тому покупцям варто заздалегідь оцінити ринок і врахувати можливі зміни цін.

Також Новини.LIVE повідомляли, що власники нерухомості можуть зіткнутися з проблемами через старі документи на житло. Якщо право власності оформлене до 2013 року, інформацію про нього варто перевірити в Державному реєстрі речових прав. Внести необхідні відомості можна безкоштовно через портал Дія.