Приватизация земли в Украине: можно ли получить дополнительные участки в 2026 году

Вопрос собственной земли всегда был для украинцев особенным. Многие надеются использовать свое право на бесплатные гектары "порциями", но законодательство имеет четкие ограничения, о которых стоит знать заранее.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины" рассказывает, реально ли получить дополнительную площадь, если вы уже когда-то оформляли на себя часть чернозема.

Нормы бесплатной приватизации земли в Украине

Бесплатная приватизация в Украине четко ограничена. Закон позволяет получить до шести участков разного назначения, но каждая категория имеет свою максимальную площадь. Например, для личного крестьянского хозяйства (ЛКХ) предусмотрено до 2 гектаров, для строительства дома в селе — до 0,25 га, а в городе — до 0,10 га.

Садоводство ограничивается 0,12 га, дачное строительство — 0,10 га, а на гараж государство может выделить до 0,01 га.

Отдельно стоит фермерское хозяйство, где размер определяется как средняя доля (пай) по региону.

Можно ли добрать землю после приватизации

Самый распространенный вопрос — разрешено ли "добрать" гектары, если изначально взяли меньше нормы. Ответ отрицательный. Если человек уже получил участок определенного целевого назначения, право считается использованным полностью.

Даже если вместо 2 гектаров для ОСГ было оформлено только 0,5 га, остальное бесплатно получить уже не получится. Закон не привязывается к фактической площади, а лишь к самому факту использования права.

Другая схема, которую пытались применять - оформление нескольких участков одного назначения в пределах максимальной нормы. Например, два участка по 1 гектару для ОСГ.

Судебная практика поставила точку в этом вопросе. Верховный Суд подтвердил, что такое "дробление" является нарушением. Право на бесплатное получение земли определенного вида — одноразовое и не может реализовываться частями через несколько решений или участков.

Ограничения во время военного положения

По состоянию на май 2026 года действует дополнительное ограничение - бесплатная передача государственной и коммунальной земли фактически запрещена. Это означает, что новые разрешения на приватизацию в большинстве случаев не выдаются.

Однако есть три исключения, когда приватизация разрешена:

если на участке уже стоит ваша официально зарегистрированная недвижимость;

если вы восстанавливаете права на землю вместо разрушенного агрессором имущества;

если вы пользовались этой землей еще до 2002 года и просто хотите ее наконец оформить.

Во всех остальных случаях придется ждать официального завершения военного положения или искать другие пути.

Как законно получить больше земли в собственность

Если бесплатный лимит уже исчерпан или вы хотите расширить хозяйство прямо сейчас, существуют другие легальные механизмы. Самый простой путь — это аренда государственной или частной земли, что дает право на пользование без права собственности.

Также всегда доступен рынок: купля-продажа, наследование или дарение. Стоит помнить, что сельскохозяйственные земли государственной и коммунальной собственности продавать запрещено, поэтому их можно только арендовать через аукционы.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за боевых действий землевладельцы часто ошибочно ожидают полную налоговую амнистию "по умолчанию", хотя на самом деле механизм льгот работает гораздо избирательно. Законодательство действительно предусматривает определенные послабления, однако они не освобождают от обязанностей автоматически, требуя от плательщиков четкого соблюдения конкретных процедур.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кадастровый номер — это единственный идентификатор земельного участка, который закрепляет его за конкретным владельцем в государственных реестрах и не может повторяться. Впрочем, по состоянию на 2026 год система все еще не застрахована от сбоев: случаются технические ошибки и даже дублирование номеров. В большинстве случаев такие проблемы обнаруживаются поздно — уже во время продажи земли или оформления наследства.