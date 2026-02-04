Видео
Главная Рынок недвижимости Право на землю — можно ли приватизировать участок в 2026 году

Право на землю — можно ли приватизировать участок в 2026 году

Дата публикации 4 февраля 2026 17:05
Приватизация земельного участка в Украине — какие правила в 2026 году
Зимнее поле. Фото: Freepik

Владеть землей "на словах" или просто иметь старый государственный акт в Украине уже не вариант. Полноценно распоряжаться участком (продать, отписать детям в наследство или официально сдать в аренду агрохолдингу) можно только тогда, когда право собственности "светится" в цифровых реестрах.

В 2026 году, несмотря на вызовы военного положения, приватизация земли остается актуальной, хотя и обросла новыми правилами, отмечает адвокат Наталья Лысенко.

Читайте также:

Разрешена ли приватизация земли во время войны

Многие считают, что во время войны приватизацию полностью "заморозили". Это не совсем так. Мораторий действует, но он выборочный.

Государство строго контролирует передачу земель в приграничных районах и там, где ведутся активные бои, чтобы предотвратить махинации.

"Однако в тыловых регионах процедуры движутся, хотя и с дополнительными проверками безопасности", — говорит адвокат.

Кто имеет право на бесплатную приватизацию земли

Закон и в дальнейшем оставляет за гражданами право на бесплатную приватизацию, но приоритеты сместились. Чаще всего это касается:

  • тех, кто уже годами пользуется землей (на основе решений прошлых лет);
  • владельцев домов (земля под домом должна быть оформлена обязательно);
  • ветеранов и семей погибших воинов (для них действуют отдельные льготные очереди);
  • людей, которые оформляют участки под ОСГ (личное крестьянское хозяйство).

Паи и военное положение

Оформление паев сейчас - отдельный квест. Даже если у вас есть сертификат, процедура может затянуться из-за тщательной проверки документов.

В отдельных областях сроки рассмотрения заявок "плавают", поэтому стоит запастись терпением. Главное — начать процесс, ведь неоформленные паи со временем могут быть признаны выморочным наследством.

Пошаговая процедура приватизации земли

Чтобы избежать отказов, важно придерживаться такого порядка действий:

  1. Аудит документов. На руках должны быть паспорт, код и хоть какие-то бумаги, подтверждающие ваше право на эту землю.
  2. Заявление в общину. Обращаетесь в местный совет. Именно здесь сейчас решается судьба большинства участков.
  3. Геодезисты и техдокументация. Это "сердце" процесса. Нужно найти сертифицированного инженера, который разработает проект или техдокументацию.
  4. Границы с соседями. Самый болезненный этап. Если границы уже есть в кадастре — вам повезло. Если нет - придется договариваться с соседями о подписях, чтобы избежать конфликтов в будущем.
  5. Финальная регистрация. Получив решение совета, обязательно идите к регистратору или нотариусу, чтобы внести данные в Государственный реестр вещных прав. Пока записи в реестре нет — вы не собственник.

Лысенко советует готовить документы уже сейчас. Даже если из-за ограничений военного положения регистратор не сможет завершить дело сегодня, у вас на руках будет готовый пакет документов. Это позволит вам быть первыми в очереди, когда ограничения окончательно снимут.

Ранее мы рассказывали, кто может бесплатно получить участок от государства. А также об автоматическом продлении договора аренды земли.

земля рынок земли приватизация документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
