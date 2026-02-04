Приватизация земельного участка в Украине — какие правила в 2026 году

Право на землю — можно ли приватизировать участок в 2026 году
Владеть землей "на словах" или просто иметь старый государственный акт в Украине уже не вариант. Полноценно распоряжаться участком (продать, отписать детям в наследство или официально сдать в аренду агрохолдингу) можно только тогда, когда право собственности "светится" в цифровых реестрах.
В 2026 году, несмотря на вызовы военного положения, приватизация земли остается актуальной, хотя и обросла новыми правилами, отмечает адвокат Наталья Лысенко.
Разрешена ли приватизация земли во время войны
Многие считают, что во время войны приватизацию полностью "заморозили". Это не совсем так. Мораторий действует, но он выборочный.
Государство строго контролирует передачу земель в приграничных районах и там, где ведутся активные бои, чтобы предотвратить махинации.
"Однако в тыловых регионах процедуры движутся, хотя и с дополнительными проверками безопасности", — говорит адвокат.
Кто имеет право на бесплатную приватизацию земли
Закон и в дальнейшем оставляет за гражданами право на бесплатную приватизацию, но приоритеты сместились. Чаще всего это касается:
- тех, кто уже годами пользуется землей (на основе решений прошлых лет);
- владельцев домов (земля под домом должна быть оформлена обязательно);
- ветеранов и семей погибших воинов (для них действуют отдельные льготные очереди);
- людей, которые оформляют участки под ОСГ (личное крестьянское хозяйство).
Паи и военное положение
Оформление паев сейчас - отдельный квест. Даже если у вас есть сертификат, процедура может затянуться из-за тщательной проверки документов.
В отдельных областях сроки рассмотрения заявок "плавают", поэтому стоит запастись терпением. Главное — начать процесс, ведь неоформленные паи со временем могут быть признаны выморочным наследством.
Пошаговая процедура приватизации земли
Чтобы избежать отказов, важно придерживаться такого порядка действий:
- Аудит документов. На руках должны быть паспорт, код и хоть какие-то бумаги, подтверждающие ваше право на эту землю.
- Заявление в общину. Обращаетесь в местный совет. Именно здесь сейчас решается судьба большинства участков.
- Геодезисты и техдокументация. Это "сердце" процесса. Нужно найти сертифицированного инженера, который разработает проект или техдокументацию.
- Границы с соседями. Самый болезненный этап. Если границы уже есть в кадастре — вам повезло. Если нет - придется договариваться с соседями о подписях, чтобы избежать конфликтов в будущем.
- Финальная регистрация. Получив решение совета, обязательно идите к регистратору или нотариусу, чтобы внести данные в Государственный реестр вещных прав. Пока записи в реестре нет — вы не собственник.
Лысенко советует готовить документы уже сейчас. Даже если из-за ограничений военного положения регистратор не сможет завершить дело сегодня, у вас на руках будет готовый пакет документов. Это позволит вам быть первыми в очереди, когда ограничения окончательно снимут.
