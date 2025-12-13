Сколько земли могут получить украинцы бесплатно — права и нормы законодательства

Женщина с собакой на участке. Фото: Freepik

Право на бесплатное получение земли в Украине давно закреплено законом и формально остается в силе. Речь идет не о льготе или разовой акции, а о гарантированной возможности для граждан. В то же время военное положение существенно повлияло на практическую реализацию этого права, поэтому понимать объем и границы дозволенного стоит заранее.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на бесплатную землю.

Согласно Земельному кодексу Украины, каждый совершеннолетний гражданин может один раз бесплатно получить земельный участок по каждому виду целевого назначения. Это означает, что повторно оформить землю для той же самой цели не разрешается, но сочетание разных видов возможно.

Статья 118 ЗК Украины определяет порядок реализации этого права, а статья 121 устанавливает предельные нормы площади.

"Граждане Украины имеют право на бесплатную передачу земельных участков в собственность в пределах норм, определенных этим Кодексом", — сказано в ЗК.

Максимальные размеры бесплатной земли

Объем земли зависит исключительно от ее назначения. Часть первая статьи 121 ЗК Украины устанавливает следующие нормы:

для личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;

для садоводства — до 0,12 гектара;

для строительства жилого дома — от 0,10 до 0,25 гектара в зависимости от типа населенного пункта.

Отдельно законом предусмотрены участки для дачного строительства и индивидуальных гаражей. В итоге гражданин, который ранее не пользовался этим правом, теоретически может оформить до 2,28 гектара земли.

Ограничения во время военного положения

На период действия военного положения и в течение года после его завершения действует запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности. Это прямо предусмотрено специальным законом, принятым для обеспечения продовольственной безопасности.

Исключения касаются только участков под уже построенными объектами недвижимости или земли, предоставленной в пользование до 2002 года.

Таким образом, базовое право на бесплатную землю не отменено и сохранится в дальнейшем. Однако полноценное оформление участков, в частности получение 2 гектаров, станет возможным только после завершения военного положения.

