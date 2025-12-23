Відео
Головна Ринок нерухомості Реєстрація права власності на житло — що може ускладнити процес

Реєстрація права власності на житло — що може ускладнити процес

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 20:08
Реєстрація права власності на нерухомість — з якими труднощами стикаються українці
Телефон з додатком "Дія". Фото: Новини.LIVE

Онлайн реєстрація права власності на нерухомість поступово стала звичною для українців. Проте на практиці цифровий шлях досі супроводжується затримками, помилками та нерозумінням результату. 

Особливо це відчули власники житла, оформленого багато років тому, які намагалися скористатися сервісами в Дії або подати заяви на державні програми, констатує заступниця міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольга Рябуха в інтерв'ю ZN.UA.

Читайте також:

Чому виникають збої при реєстрації через Дію

Одна з головних причин труднощів пов’язана з нерухомістю, оформленою до 2013 року. Саме тоді запрацював електронний Державний реєстр речових прав. До цього часу дані зберігалися лише в паперових архівах.

"Велика кількість об’єктів нерухомості, які купувалися, продавалися та приватизувалися до 2013 року, опинилася поза реєстром", — пояснює Рябуха.

У результаті система просто не знаходить квартиру або будинок, а електронні сервіси не можуть автоматично підтвердити право власності.

Що заважає внесенню права власності до реєстру

Проблеми виникають і на етапі внесення даних до реєстру. Для цього державний реєстратор звертається до Бюро технічної інвентаризації, але відповідь надходить не завжди вчасно.

Серед типових складнощів:

  • відсутність електронного обміну з окремими БТІ;
  • ігнорування інформаційних запитів до 30 робочих днів;
  • зростання строків розгляду заяв без пояснень.

За словами Рябухи, "це непоодинокі випадки", і саме вони найчастіше стають причиною місячного очікування результату.

Реєстр нерухомості та єВідновлення 

Наявність даних у Державному реєстрі є ключовою умовою для участі в програмі "єВідновлення". Якщо право власності не внесене, система не може перевірити майно.

"Якщо в реєстрі відсутнє право власності, його потрібно внести. Інакше заява просто не проходить перевірку", — наголошує Рябуха.

Робота Мін'юсту над помилками 

У Мін’юсті визнають проблему та вже розширюють співпрацю з БТІ. Половина таких установ в Україні підключена до електронного обміну. Найкращі результати демонструє Харків, де опрацьовано 23 тисячі заяв.

"На порядку денному всі прифронтові області і Київ. Є обережний оптимізм, що послуга найближчим часом запрацює стабільно", — зазначає Рябуха.

Раніше ми розповідали, як виправити помилки при реєстрації права власності на нерухомість. Адже навіть незначна одруківка в документах здатна заблокувати продаж, переоформлення спадщини чи отримання кредиту.

Також повідомлялось, скільки коштує оформити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Дія нерухомість документи власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
