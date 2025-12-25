Кто рискует потерять право собственности на дом в Украине

Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

В Украине право собственности на недвижимость кажется непоколебимой крепостью, но реалии доказывают обратное. Даже зарегистрированное имущество может быть утрачено. Самые распространенные риски связаны не с рейдерством, а с юридическими ошибками, допущенными годы назад.

Признание договора недействительным

Самой частой причиной, почему люди теряют крышу над головой, остается признание сделки недействительной. Согласно статье 215 Гражданского кодекса Украины, "основанием недействительности сделки является несоблюдение в момент совершения сделки стороной (сторонами) требований, установленных законом".

Сегодня суды все чаще "откатывают" сделки десятилетней давности. Если выяснится, что при продаже не было получено согласие одного из супругов или продавец имел скрытую недееспособность, ваше право собственности просто исчезнет по решению судьи.

И это не просто формальность — это юридическое "обнуление", которое возвращает имущество предыдущему владельцу, отмечает юрист Радион Кирилкин.

Конфискация дома за долги и кредиты

Механизмы взыскания имущества стали максимально автоматизированными. Если раньше должники могли годами игнорировать исполнительную службу, то сейчас цифровизация не оставляет шансов. Согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

Взыскание на единственное жилье должника возможно, если сумма задолженности превышает 20 размеров минимальной заработной платы — с января 2026 года это будет 172 940 гривен. В таком случае право собственности прекращается автоматически после продажи дома на электронных торгах.

Отмена регистрации из-за ошибок в реестрах

Иногда проблема скрывается не в долгах, а в самой "бумажке". Закон Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" четко указывает, что регистрация может быть отменена, если она проведена на основании поддельных или несуществующих документов.

Сейчас идет активная сверка старых бумажных архивов с электронным реестром. Если ваш дом был зарегистрирован до 2013 года и вы до сих пор не внесли данные в Дію или новый реестр, вы находитесь в зоне риска.

Технические ошибки, "двойники" объектов или наложение кадастровых номеров на землю становятся законным поводом для оспаривания вашего статуса собственника заинтересованными лицами.

Потеря собственности на самовольное строительство

Многие считают: "Мой забор — мои правила". Однако законодательство строгое к самостроям. Если дом был реконструирован или возведен без надлежащих разрешений, право собственности на него может быть не просто не признано, а отменено через суд по иску громады.

Многие считают: "Мой забор — мои правила". Однако законодательство строгое к самостроям. Если дом был реконструирован или возведен без надлежащих разрешений, право собственности на него может быть не просто не признано, а отменено через суд по иску громады.