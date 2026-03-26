Ціни на квартири у ЖК Києва змінились і змусили інакше рахувати бюджет

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році ринок новобудов Києва залишається динамічним: ціни змінюються залежно від багатьох факторів, а покупці дедалі уважніше рахують кожен квадратний метр. Вартість житла вже не визначається лише районом — важливими стали концепція проєкту, етап будівництва та умови купівлі. Через це одна й та сама площа може коштувати по-різному навіть у сусідніх ЖК.

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла про чинники, які допомагають уникнути переплати під час купівлі квартири на первинці столиці.

Ціни в новобудовах Києва

Якщо говорити про конкретику, то, за словами фахівчині, "усереднена вартість квадратного метра у Києві у класі "комфорт+" сьогодні сягає 1 300 доларів". Але це лише база.

На практиці квартира площею 50 кв. м обійдеться приблизно у 65 тисяч доларів, якщо ми не беремо до уваги центр міста чи елітні проєкти, де цінники злітають значно вище.

Від чого залежить ціна квартири в новобудові

Найбільше на підсумкову суму в договорі впливає готовність об'єкта.

"Що означає усереднена? Все залежить від життєвого циклу комплексу — чи це котлован, чи вже активне будівництво", — пояснює Берещак.

Логіка проста: чим раніше ви заходите в проєкт, тим менше платите, адже після введення будинку в експлуатацію вартість квадрата традиційно йде вгору.

Проте не менш важливою є і сама концепція забудови. Зараз девелопери відходять від формату "свічок" у чистому полі. На зміну їм приходять поліфункціональні квартали та формат "міста в місті", де вся необхідна інфраструктура знаходиться в 15-хвилинній доступності.

"Все залежить від екосистеми, яку створює девелопер — чи це повноцінний квартал, чи точковий об’єкт", — підкреслює експертка.

Як спосіб оплати змінює цінник

Цікавий нюанс криється і в самому процесі розрахунку. Якщо ви готові викласти всю суму одразу, ви зазвичай отримуєте "чисту" ціну без жодних накруток. А от розтермінування, хоч і зручне, робить метр дорожчим — у середньому на 35-75 доларів. У такому разі ціна квадрата може підскочити до 1 400 доларів.

"Якщо це розтермінування, ви одразу фіксуєте ціну і потім виплачуєте без прихованих відсотків", — зазначає Берещак.

Це дає певну впевненість, хоча іноді варто почекати короткострокових акцій від забудовників, які можуть запропонувати більш лояльні умови.

Як повідомляли Новини.LIVE, навесні 2026 року український ринок новобудов демонструє суттєвий ціновий контраст між регіонами. Хоча вартість квадратного метра впевнено повзе вгору майже всюди, динаміка здорожчання залишається нерівномірною. Найвищі цінники традиційно тримаються у столиці та західних областях, які залишаються лідерами за попитом.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри пожвавлення на українському ринку нерухомості, покупцям варто зберігати пильність через фінансову нестабільність забудовників та суворий нагляд за транзакціями. У таких умовах ретельний юридичний аудит стає єдиним дієвим способом захистити свої інвестиції від потенційних проблем.

Часті питання

Що потрібно знати перед купівлею квартири на первинці?

Перевірте реєстрацію спеціального майнового права у держреєстрі — без цього угода неможлива. Оцініть фінансову автономність забудовника, адже затримки здачі нині становлять 1.5-2 роки. Обов’язково підготуйте документи про легальність доходів (від 400 тис. грн) та перевірте наявність укриття і енергонезалежних систем у будинку.

Який податок сплачує покупець при купівлі квартири?

При купівлі квартири покупець зазвичай сплачує лише збір до Пенсійного фонду в розмірі 1% від вартості майна. Проте існують винятки: від цієї сплати звільняються громадяни, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання нерухомості. Також варто врахувати витрати на послуги нотаріуса та банківські комісії.