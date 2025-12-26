Відео
Головна Ринок нерухомості Право власності на нерухомість — як внести дані через Дію

Право власності на нерухомість — як внести дані через Дію

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 20:12
Як зареєструвати право власності на нерухомість через Дію — покрокова інструкція
Додаток "Дія" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Оформлення права власності на нерухомість поступово переходить в онлайн. Через Дії можна внести дані про квартиру або будинок до Державного реєстру речових прав без особистих візитів і паперових заяв. 

Послуга актуальна для об’єктів, придбаних або оформлених до 2013 року, коли ще не діяв сучасний реєстр, зазначено на порталі "Дія".

Читайте також:

Кому це потрібно

Насамперед тим, хто купував чи оформлював майно до 2013 року. Саме тоді почав працювати сучасний електронний реєстр. Якщо ваші документи "старі" (паперові), інформації про них у цифровій системі може просто не бути. 

Хто може подати заяву через Дію

Скористатися сервісом може лише власник нерухомості або один зі співвласників. Важливо, що кожен співвласник реєструє своє право окремо. 

Згода інших осіб не потрібна, але й зареєструвати їхні частки за себе неможливо.

Умови реєстрації права власності

Для подання електронної заяви потрібно дотриматися кількох вимог:

  • нерухомість оформлена до 1 січня 2013 року;
  • заявник є власником або співвласником;
  • паперовий витяг після подання не видається, формується електронний документ.

Послуга є безоплатною, а саме подання займає близько 10 хвилин.

Як внести дані через Дію онлайн

Процес максимально спрощений. Потрібен кваліфікований електронний підпис, доступ до кабінету громадянина на diia.gov.ua та скановані документи у форматі PDF. 

Після авторизації слід перевірити особисті дані, заповнити онлайн-форму, завантажити правовстановлювальні документи та підписати заяву КЕПом. Статус розгляду відображається в кабінеті та надсилається на електронну пошту.

Строки розгляду та можливі затримки

Зазвичай питання вирішується протягом 5 робочих днів. Але є винятки: якщо ваші дані лежать десь глибоко в архівах БТІ, реєстратору доведеться робити запит. У такому разі процес може затягнутися до 35 днів.

Результат ви отримаєте на пошту та в особистий кабінет. До речі, електронний витяг має таку саму вагу, як і старий паперовий з печаткою.

Коли можуть відмовити в реєстрації

Відмова можлива у випадках, передбачених законом. Найпоширеніші причини:

  • заяву подала неналежна особа;
  • документи не підтверджують набуття права;
  • право власності вже зареєстроване раніше.

Раніше ми розповідали, як виправити помилки, які виникли під час державної реєстрації нерухомості. А також, як пов'язані права власності на квартиру та реєстрація місця проживання.
 

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
