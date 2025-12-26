Как зарегистрировать право собственности на недвижимость через Дію — пошаговая инструкция

Приложение "Дія" на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Оформление права собственности на недвижимость постепенно переходит в онлайн. Через Дію можно внести данные о квартире или доме в Государственный реестр вещных прав без личных визитов и бумажных заявлений.

Услуга актуальна для объектов, приобретенных или оформленных до 2013 года, когда еще не действовал современный реестр, указано на портале "Дія".

Реклама

Читайте также:

Кому это нужно

Прежде всего тем, кто покупал или оформлял имущество до 2013 года. Именно тогда начал работать современный электронный реестр.

Если ваши документы "старые" (бумажные), информации о них в цифровой системе может просто не быть.

Кто может подать заявление через Дію

Воспользоваться сервисом может только владелец недвижимости или один из совладельцев. Важно, что каждый совладелец регистрирует свое право отдельно.

Согласие других лиц не требуется, но и зарегистрировать их доли за себя невозможно.

Условия регистрации права собственности

Для подачи электронного заявления нужно соблюсти несколько требований:

недвижимость оформлена до 1 января 2013 года;

заявитель является собственником или совладельцем;

бумажная выписка после подачи не выдается, формируется электронный документ.

Услуга является бесплатной, а сама подача занимает около 10 минут.

Как внести данные через Дію онлайн

Процесс максимально упрощен. Нужна квалифицированная электронная подпись, доступ в кабинет гражданина на diia.gov.ua и сканированные документы в формате PDF.

После авторизации следует проверить личные данные, заполнить онлайн-форму, загрузить правоустанавливающие документы и подписать заявление КЭПом. Статус рассмотрения отображается в кабинете и отправляется на электронную почту.

Сроки рассмотрения и возможные задержки

Обычно вопрос решается в течение 5 рабочих дней. Но есть исключения: если ваши данные лежат где-то глубоко в архивах БТИ, регистратору придется делать запрос. В таком случае процесс может затянуться до 35 дней.

Результат вы получите на почту и в личный кабинет. Кстати, электронная выписка имеет такой же вес, как и старая бумажная с печатью.

Когда могут отказать в регистрации

Отказ возможен в случаях, предусмотренных законом. Самые распространенные причины:

заявление подало ненадлежащее лицо;

документы не подтверждают приобретение права;

право собственности уже зарегистрировано ранее.

Ранее мы рассказывали, как исправить ошибки, которые возникли во время государственной регистрации недвижимости. А также, как связаны права собственности на квартиру и регистрация места жительства.