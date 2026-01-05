До какого года можно оформить право собственности на землю в Украине

Люди с документами. Фото: Freepik

Вопрос оформления права собственности на землю для многих украинцев оставался открытым годами. Война, оккупация территорий и вынужденный выезд за границу фактически лишили часть владельцев возможности вовремя завершить процедуры.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия объяснили, сколько времени есть для оформления права собственности на паи.

До какого года можно оформить невостребованный пай

Благодаря Закону №3993-IX, дедлайн сдвинули на три года. Теперь владельцы паев или их наследники имеют время до 1 января 2028 года.

Парламент внес изменения в ч. 4 ст. 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)".

"В случае если до 1 января 2028 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от его получения", — сказано в законе.

То есть, если до сих пор не получить выписку о праве собственности, земля официально будет считаться отказной.

Кого касается продления сроков оформления земли

Эти дополнительные три года — настоящее спасение для тех, кто:

Имеет на руках старый сертификат на пай, но так и не получил нормальных документов. Знает, где его доля, но она до сих пор не выделена "в натуре" (нет конкретных границ и кадастрового номера). Унаследовал землю, но из-за войны или бюрократии не успел завершить переоформление.

По закону, невостребованной считается та доля, на которую нет надлежащего документа или которая не зафиксирована на местности.

Как оформить право собственности на пай до 2028 года

Чтобы не потерять землю, владельцу или наследнику необходимо пройти стандартную процедуру, которая включает:

заказ документации . Обратитесь к землеустроителям, чтобы они разработали проект по отводу участка;

. Обратитесь к землеустроителям, чтобы они разработали проект по отводу участка; получение кадастрового номера . Участок должен появиться в Государственном земельном кадастре (ГЗК);

. Участок должен появиться в Государственном земельном кадастре (ГЗК); регистрацию права собственности. Финальный шаг — поход к нотариусу или в ЦПАУ, чтобы данные о вас как владельце внесли в Реестр вещных прав.

