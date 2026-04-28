Зруйноване житло: як припинити право власності на нерухомість співвласника

Зруйноване житло створює не лише матеріальні втрати, а й юридичні проблеми. Часто співвласники не можуть закрити питання через відсутність контакту або відмову іншої сторони. Водночас закон передбачає механізми, які дозволяють діяти навіть без згоди всіх.

Практика судів підтверджує, що вирішення можливе, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Припинення права власності на знищене майно

Згідно зі статтею 346 Цивільного кодексу, якщо річ фізично перестала існувати, право володіння нею також має бути припинене.

"Йдеться не про позбавлення права власності іншої особи, а про юридичне визнання факту відсутності об’єкта нерухомості", — каже Дерій.

Для цього не обов’язково чекати згоди всіх сторін — достатньо зафіксувати факт руйнування документально (через ДСНС, поліцію або технічну інвентаризацію) та звернутися до суду.

Чи потрібна згода співвласника

Часто органи реєстрації відмовляють у змінах, посилаючись на необхідність спільної заяви всіх власників. Проте закон каже інше.

"За наявності зруйнованого майна співвласник може звернутися до суду з вимогою припинення права власності на частку у зв’язку зі знищенням об’єкта", — пояснює юрист.

Верховний Суд ще раніше підтвердив, що право власності автоматично припиняється у разі знищення речі, і судове рішення є прямою підставою для внесення змін до реєстру.

Суд враховує лише підтверджені факти. Зазвичай потрібні технічна інвентаризація, довідки ДСНС або поліції та акти обстеження.

Коли припиняють право на частку у спільному майні

Окремо закон передбачає можливість припинення права на частку. Це регулює стаття 365 Цивільного кодексу України. Підстави можуть бути такими:

частка незначна;

майно неподільне;

користування неможливе.

У таких випадках суд може припинити право навіть без згоди співвласника, але за умови компенсації вартості частки.

Що ще варто знати співвласникам житла

Процедура відчуження частки майна, що перебуває у спільній власності, супроводжується суворими юридичними вимогами, зазначила нотаріус Галина Ненченко у коментарі Новини.LIVE.

"Закон передбачає, що якщо частка у спільній власності продається без згоди іншого співвласника, наприклад, іншого з подружжя, то така угода може бути визнана судом недійсною", — каже експертка.

Окрім сімейних аспектів, критично важливо дотримуватися черговості викупу об’єкта іншими учасниками володіння. Зокрема, експерт підкреслює, що недійсність угоди можлива, "якщо порушено процедуру повідомлення співвласників або їх право на переважне придбання частки".

Будь-яке ігнорування цих регламентів дає законні підстави для оскарження договору в судовому порядку. Додатковим ризиком є морально-етична сторона правочину, адже документ можна анулювати, якщо він підписувався під примусом чи через введення в оману.

