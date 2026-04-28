Разрушенное жилье: как прекратить право собственности на недвижимость совладельца

Фото: Новини.LIVE, Freepik, ГСЧС Днепропетровской области.

Разрушенное жилье создает не только материальные потери, но и юридические проблемы. Часто совладельцы не могут закрыть вопрос из-за отсутствия контакта или отказа другой стороны. В то же время закон предусматривает механизмы, которые позволяют действовать даже без согласия всех.

Практика судов подтверждает, что решение возможно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Прекращение права собственности на уничтоженное имущество

Согласно статье 346 Гражданского кодекса, если вещь физически перестала существовать, право владения ею также должно быть прекращено.

"Речь идет не о лишении права собственности другого лица, а о юридическом признании факта отсутствия объекта недвижимости", — говорит Дерий.

Для этого не обязательно ждать согласия всех сторон — достаточно зафиксировать факт разрушения документально (через ГСЧС, полицию или техническую инвентаризацию) и обратиться в суд.

Нужно ли согласие совладельца

Часто органы регистрации отказывают в изменениях, ссылаясь на необходимость совместного заявления всех владельцев. Однако закон говорит другое.

"При наличии разрушенного имущества совладелец может обратиться в суд с требованием прекращения права собственности на долю в связи с уничтожением объекта", — объясняет юрист.

Верховный Суд еще ранее подтвердил, что право собственности автоматически прекращается в случае уничтожения вещи, и судебное решение является прямым основанием для внесения изменений в реестр.

Суд учитывает только подтвержденные факты. Обычно нужны техническая инвентаризация, справки ГСЧС или полиции и акты обследования.

Когда прекращают право на долю в общем имуществе

Отдельно закон предусматривает возможность прекращения права на долю. Это регулирует статья 365 Гражданского кодекса Украины. Основания могут быть такими:

доля незначительная;

имущество неделимое;

пользование невозможно.

В таких случаях суд может прекратить право даже без согласия совладельца, но при условии компенсации стоимости доли.

Что еще стоит знать совладельцам жилья

Процедура отчуждения доли имущества, находящегося в общей собственности, сопровождается строгими юридическими требованиями, отметила нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE.

"Закон предусматривает, что если доля в общей собственности продается без согласия другого совладельца, например, другого супруга, то такая сделка может быть признана судом недействительной", — говорит эксперт.

Кроме семейных аспектов, критически важно соблюдать очередность выкупа объекта другими участниками владения. В частности, эксперт подчеркивает, что недействительность сделки возможна, "если нарушена процедура уведомления совладельцев или их право на преимущественное приобретение доли".

Любое игнорирование этих регламентов дает законные основания для оспаривания договора в судебном порядке. Дополнительным риском является морально-этическая сторона сделки, ведь документ можно аннулировать, если он подписывался под принуждением или из-за введения в заблуждение.

