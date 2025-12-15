Чи може ОСББ отримати прибудинкову земельну ділянку у власність

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Питання оформлення прибудинкової землі стає для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) все актуальнішим. Без чітко визначених меж складно захищати територію від забудови, паркування сторонніх авто або передачі ділянок третім особам.

Українське законодавство передбачає можливість передати таку землю співвласникам, але на практиці процедура має низку нюансів, які варто враховувати заздалегідь, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Що вважається прибудинковою територією

Прибудинкова територія — це не лише земля під самим будинком. До неї входять проїзди, тротуари, зелені зони, дитячі та спортивні майданчики, місця для тимчасового паркування.

Межі такої ділянки визначаються містобудівною та землевпорядною документацією і мають забезпечувати нормальне обслуговування будинку та потреби мешканців.

Чи має ОСББ право на землю

Земельний кодекс України прямо передбачає, що ділянки під багатоквартирними будинками та прибудинкова територія можуть безоплатно передаватися співвласникам у власність або постійне користування.

ОСББ при цьому виступає юридичним механізмом реалізації цього права, хоча саме право належить співвласникам квартир і нежитлових приміщень.

З чого почати оформлення землі ОСББ

Перший крок — рішення загальних зборів співвласників. Саме на них ухвалюється згода на оформлення земельної ділянки та визначається уповноважена особа, яка представлятиме інтереси ОСББ.

Далі готується звернення до місцевої ради, адже саме вона розпоряджається землями в межах населених пунктів.

Які дані подаються до місцевої ради

У клопотанні про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою зазначаються:

орієнтовна площа ділянки;

цільове призначення для обслуговування багатоквартирного будинку;

бажаний вид права власність або постійне користування;

адреса та місце розташування будинку.

До звернення додають графічні матеріали з орієнтовними межами ділянки, а в окремих випадках — згоду чинного землекористувача.

Коли можливі відмова або затримки

Місцева рада має місяць на розгляд документів. Відмовити можуть лише з підстав, прямо визначених законом, наприклад через невідповідність генплану або відсутність детального плану території.

Якщо містобудівна документація не затверджена, передача землі може бути тимчасово заблокована.

Коли виникає право власності на землю

Після отримання дозволу розробляється проєкт землеустрою. Лише після його затвердження та ухвалення відповідного рішення ради право власності або користування підлягає державній реєстрації.

Саме з цього моменту межі прибудинкової ділянки вважаються юридично встановленими.

Як пояснив Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ОСББ насамперед — це самообслуговування.

"ОСББ це не панацея, але тимчасовий варіант. Це перехідний етап подальшого руху до професійного управління багатоквартирними будинками", — вважає Олег Попенко.

Зазначимо, питання, скільки ОСББ може бути в одному будинку, набуває практичного значення для кожного співвласника. Також ми розповідали, чи які переваги та недоліки має ОСББ для мешканців.