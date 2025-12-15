Может ли ОСМД получить придомовой земельный участок в собственность

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вопрос оформления придомовой земли становится для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) все более актуальным. Без четко определенных границ сложно защищать территорию от застройки, парковки посторонних авто или передачи участков третьим лицам.

Украинское законодательство предусматривает возможность передать такую землю совладельцам, но на практике процедура имеет ряд нюансов, которые следует учитывать заранее, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — это не только земля под самим домом. В нее входят проезды, тротуары, зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для временной парковки.

Границы такого участка определяются градостроительной и землеустроительной документацией и должны обеспечивать нормальное обслуживание дома и потребности жителей.

Имеет ли ОСМД право на землю

Земельный кодекс Украины прямо предусматривает, что участки под многоквартирными домами и придомовая территория могут безвозмездно передаваться совладельцам в собственность или постоянное пользование.

ОСМД при этом выступает юридическим механизмом реализации этого права, хотя само право принадлежит совладельцам квартир и нежилых помещений.

С чего начать оформление земли ОСМД

Первый шаг — решение общего собрания совладельцев. Именно на нем принимается согласие на оформление земельного участка и определяется уполномоченное лицо, которое будет представлять интересы ОСМД.

Далее готовится обращение в местный совет, ведь именно он распоряжается землями в пределах населенных пунктов.

Какие данные подаются в местный совет

В ходатайстве о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства указываются:

ориентировочная площадь участка;

целевое назначение для обслуживания многоквартирного дома;

желаемый вид права собственность или постоянное пользование;

адрес и место расположения дома.

К обращению прилагают графические материалы с ориентировочными границами участка, а в отдельных случаях - согласие действующего землепользователя.

Когда возможны отказ или задержки

Местный совет имеет месяц на рассмотрение документов. Отказать могут только по основаниям, прямо определенным законом, например из-за несоответствия генплана или отсутствия детального плана территории.

Если градостроительная документация не утверждена, передача земли может быть временно заблокирована.

Когда возникает право собственности на землю

После получения разрешения разрабатывается проект землеустройства. Только после его утверждения и принятия соответствующего решения совета право собственности или пользования подлежит государственной регистрации.

Именно с этого момента границы придомового участка считаются юридически установленными.

Как пояснил Новини.LIVE председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, ОСМД прежде всего - это самообслуживание.

"ОСМД это не панацея, но временный вариант. Это переходный этап дальнейшего движения к профессиональному управлению многоквартирными домами", — считает Олег Попенко.

Отметим, вопрос, сколько ОСМД может быть в одном доме, приобретает практическое значение для каждого совладельца. Также мы рассказывали, какие преимущества и недостатки имеет ОСМД для жителей.