Главная Рынок недвижимости Скрытая деталь квартир в хрущевках — что нельзя игнорировать

Скрытая деталь квартир в хрущевках — что нельзя игнорировать

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:05
Тайны хрущевок — какие странные конструкции инженеры создали на кухнях
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Советские хрущевки проектировали как максимально прагматичное жилье: быстро, дешево и с учетом суровых бытовых реалий того времени. Одной из самых интересных "фишек" таких квартир стала ниша под кухонным подоконником, которую в народе окрестили "хрущевским холодильником".

В 50-х и 60-х годах настоящий электрический холодильник считался роскошью, доступной далеко не каждой семье, пишет портал Remontuem. Проектировщики понимали это, поэтому решили использовать особенности климата в пользу жителей.

Идея была гениально простой: в толстой кирпичной стене под окном делали вместительную нишу, а в ее задней стенке оставляли вентиляционное отверстие, выходящее прямо на улицу.

Зимой и осенью там царил настоящий мороз, что позволяло месяцами хранить кастрюли с борщом, сало или домашнюю консервацию.

 

Скрытая деталь квартир в хрущевках — что нельзя игнорировать - фото 1
"Хрущевский холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Даже когда холодильники стали массовыми, эту нишу продолжали использовать как "запасной аэродром" для овощей или молочных продуктов, экономя место в тесной кухне.

Обратная сторона медали

Несмотря на свою практичность, такая конструкция имела существенный недостаток. Как отмечает архитектор Сергей Юнаков, этот холодильник, по сути, был "дыркой" в теплоизоляции дома.

Зимний воздух через тонкую заднюю стенку и вентиляцию быстро выстуживал кухню. Даже чугунная батарея, которая обычно располагалась рядом, не всегда могла компенсировать такие потери тепла.

Именно поэтому сегодня во время ремонтов эти ниши или тщательно утепляют и закладывают кирпичом, или превращают в современные герметичные шкафы.

Ранее мы рассказывали, за какое время остынет квартира в хрущевке без отопления, если на улице -10°C. А также, где в Киеве больше всего осталось хрущевок.

ремонт СССР хрущевки холодильник Дизайн
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
