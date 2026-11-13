Підйомники в Буковелі. Фото: УНІАН

ПриватБанк виставив на продаж частину курорту "Буковель" на Івано-Франківщині. Майно поділили на два лоти загальною стартовою вартістю понад 3,5 млрд грн без урахування ПДВ. До переліку увійшли десятки земельних ділянок, канатні дороги, комерційні приміщення та готельний комплекс Radisson. Аукціони заплановані на кінець листопада.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.Продажі.

Реклама

Що саме ПриватБанк продає у Буковелі

На продаж виставили два окремі лоти. Перший об'єднує 34 земельні ділянки загальною площею майже 101 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції та 10 комерційних приміщень.

Стартова ціна цього майна становить 1,6 млрд грн без ПДВ. З урахуванням податку сума перевищує 1,82 млрд грн.

Другий лот охоплює дві земельні ділянки та будівлі готельного комплексу Radisson і готельного комплексу "Гуртожиток". Його стартова вартість — майже 1,96 млрд грн без ПДВ.

Читайте також:

Таким чином, загальна початкова ціна двох лотів становить близько 3,56 млрд грн без урахування податку на додану вартість.

Коли відбудуться аукціони з продажу майна у Буковелі

Обидва аукціони проведуть 26 листопада 2026 року через електронну систему "Прозорро.Продажі". Потенційні покупці мають відповідати визначеним банком вимогам, зокрема не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із юрисдикціями неприйнятно високого ризику та підтвердити походження коштів.

Умови торгів передбачають також перевірку учасників на причетність до корупційних правопорушень, фінансування тероризму та відмивання коштів. До участі не допускатимуть осіб, пов'язаних із колишніми керівниками або власниками банку.

Чому ПриватБанк продає нерухомість курорту

У банку пояснили, що виставлені на продаж об'єкти належать до майна, яке було отримане в рахунок погашення проблемних кредитів ще до націоналізації ПриватБанку.

Продаж є частиною стратегії управління проблемними активами. Державні банки мають скорочувати частку непрацюючих активів і позбуватися майна, яке не пов'язане з основною банківською діяльністю.

У ПриватБанку зазначили, що кошти від продажу нерухомості спрямують на поліпшення фінансового результату установи. Це також має збільшити обсяг податків і дивідендів, які банк сплачує до державного бюджету.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Буковелі на Новий рік. Ціни на проживання залежать від розташування помешкання, умов та кількості гостей. Найдоступніші варіанти дозволяють заздалегідь спланувати святкову поїздку з меншими витратами.

Також Новини.LIVE повідомляли, де у Буковелі дешевше зупинитися у грудні. Різниця у вартості проживання між окремими локаціями може сягати 7 000 грн. Вибір місця розміщення допомагає суттєво заощадити на зимовому відпочинку.