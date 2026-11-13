Подъемники в Буковеле. Фото: УНИАН

ПриватБанк выставил на продажу часть курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области. Имущество разделили на два лота общей стартовой стоимостью более 3,5 млрд грн без учета НДС. В перечень вошли десятки земельных участков, канатные дороги, коммерческие помещения и гостиничный комплекс Radisson. Аукционы запланированы на конец ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozorro.Продажи.

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Что ПриватБанк продает в Буковеле

На продажу выставлены два отдельных лота. Первый объединяет 34 земельных участка общей площадью почти 101 га, 14 подвесных пассажирских канатных дорог, насосную станцию, две трансформаторные подстанции и 10 коммерческих помещений.

Стартовая цена этого имущества составляет 1,6 млрд грн без НДС. С учетом налога сумма превышает 1,82 млрд грн.

Второй лот включает два земельных участка и здания гостиничного комплекса Radisson и гостиничного комплекса "Гуртожиток". Его стартовая стоимость — почти 1,96 млрд грн без НДС.

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Таким образом, общая стартовая цена двух лотов составляет около 3,56 млрд грн без учета налога на добавленную стоимость.

Когда состоятся аукционы по продаже имущества в Буковеле

Оба аукциона пройдут 26 ноября 2026 года через электронную систему "Прозорро.Продажи". Потенциальные покупатели должны соответствовать установленным банком требованиям, в частности не находиться под санкциями, не иметь связей с юрисдикциями неприемлемо высокого риска и подтвердить происхождение средств.

Условия торгов также предусматривают проверку участников на причастность к коррупционным правонарушениям, финансированию терроризма и отмыванию средств. К участию не будут допускаться лица, связанные с бывшими руководителями или владельцами банка.

Почему ПриватБанк продает недвижимость курорта

В банке пояснили, что выставленные на продажу объекты относятся к имуществу, которое было получено в счет погашения проблемных кредитов еще до национализации ПриватБанка.

Продажа является частью стратегии управления проблемными активами. Государственные банки должны сокращать долю неработающих активов и избавляться от имущества, не связанного с основной банковской деятельностью.

В ПриватБанке отметили, что средства от продажи недвижимости будут направлены на улучшение финансового результата учреждения. Это также должно увеличить объем налогов и дивидендов, которые банк уплачивает в государственный бюджет.

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