Приватизація комунального житла — в яких випадках треба змінити договір найму

В Україні приватизація комунальної квартири часто починається з несподіваного питання про документи. Особливо якщо договір найму був оформлений на родича, якого вже немає.

Багато хто намагається одразу подавати документи на власність, але це прямий шлях до відмови, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

З чого почати, якщо договір оформлений на померлого родича

Без "паперової" актуалізації мешканців далі ви не просунетесь — зміна договору найму необхідна, зазначає адвокат. За його словами, якщо ви фактично живете у квартирі, але за документами головним наймачем залишається покійна людина, першим кроком має бути переоформлення документів саме на вас.

"Договір найму потрібно переоформити на Вас до початку процедури приватизації", — підкреслює експерт.

Куди звертатися для переоформлення договору найму

У більшості міст вам потрібен відділ обліку та розподілу житлової площі при міській раді. Саме там приймають рішення про зміну наймача.

Звісно, можна спробувати податися через Центр надання адміністративних послуг, але майте на увазі: вони лише "кур'єри", які передають ваші папери до профільного органу. Тому перш за все варто уточнити у виконавчому органі місцевої ради, який підрозділ відповідає за переоформлення у вашому місті.

Які документи потрібні для зміни договору найму

Підготовка документів — це завжди виклик для нервової системи. Для зміни наймача вам точно знадобляться:

Заяви від кожного повнолітнього, хто прописаний у квартирі (згода має бути спільною). Довідка з БТІ та свіжі дані про реєстрацію місця проживання (форма 13 або витяг з реєстру громади). Паспорти, коди та свідоцтва про народження дітей (оригінали + копії). Копія особового рахунку — це підтвердить, що ви платите за комірне. І головне — свідоцтво про смерть попереднього наймача.

Лише після внесення змін до договору можна розпочинати саму процедуру приватизації. Такий підхід знижує ризик відмови та пришвидшує подальше оформлення права власності.

Як повідомлялось, поки триває житлова реформа, українці ще мають шанс закріпити за собою право власності на державні оселі, але ця можливість не вічна. Зволікання може стати фатальним, адже за рік після завершення війни стара система приватизації остаточно піде в минуле.

Також ми розповідали, що якщо людина не встигла приватизувати квартиру, її нащадки часто стикаються з відмовою у спадкуванні через статус власності. Втім, існують юридичні нюанси, підтверджені судами, що дозволяють передати таку нерухомість родичам.