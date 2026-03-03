Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Приватизація квартири — чи потрібно переоформляти договір найму

Приватизація квартири — чи потрібно переоформляти договір найму

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 04:20
Приватизація комунального житла — в яких випадках треба змінити договір найму
Кому доведеться переоформлювати житло перед приватизацією. Фото: Freepik

В Україні приватизація комунальної квартири часто починається з несподіваного питання про документи. Особливо якщо договір найму був оформлений на родича, якого вже немає.

Багато хто намагається одразу подавати документи на власність, але це прямий шлях до відмови, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Реклама
Читайте також:

З чого почати, якщо договір оформлений на померлого родича

Без "паперової" актуалізації мешканців далі ви не просунетесь — зміна договору найму необхідна, зазначає адвокат. За його словами, якщо ви фактично живете у квартирі, але за документами головним наймачем залишається покійна людина, першим кроком має бути переоформлення документів саме на вас. 

"Договір найму потрібно переоформити на Вас до початку процедури приватизації", — підкреслює експерт.

Куди звертатися для переоформлення договору найму

У більшості міст вам потрібен відділ обліку та розподілу житлової площі при міській раді. Саме там приймають рішення про зміну наймача. 

Звісно, можна спробувати податися через Центр надання адміністративних послуг, але майте на увазі: вони лише "кур'єри", які передають ваші папери до профільного органу. Тому перш за все варто уточнити у виконавчому органі місцевої ради, який підрозділ відповідає за переоформлення у вашому місті.

Які документи потрібні для зміни договору найму

Підготовка документів — це завжди виклик для нервової системи. Для зміни наймача вам точно знадобляться:

  1. Заяви від кожного повнолітнього, хто прописаний у квартирі (згода має бути спільною).
  2. Довідка з БТІ та свіжі дані про реєстрацію місця проживання (форма 13 або витяг з реєстру громади).
  3. Паспорти, коди та свідоцтва про народження дітей (оригінали + копії).
  4. Копія особового рахунку — це підтвердить, що ви платите за комірне.
  5. І головне — свідоцтво про смерть попереднього наймача.

Лише після внесення змін до договору можна розпочинати саму процедуру приватизації. Такий підхід знижує ризик відмови та пришвидшує подальше оформлення права власності.

Як повідомлялось, поки триває житлова реформа, українці ще мають шанс закріпити за собою право власності на державні оселі, але ця можливість не вічна. Зволікання може стати фатальним, адже за рік після завершення війни стара система приватизації остаточно піде в минуле.

Також ми розповідали, що якщо людина не встигла приватизувати квартиру, її нащадки часто стикаються з відмовою у спадкуванні через статус власності. Втім, існують юридичні нюанси, підтверджені судами, що дозволяють передати таку нерухомість родичам.

приватизація житло квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації