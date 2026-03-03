Приватизация квартиры — кому нужно переоформлять договор найма

Кому придется переоформлять жилье перед приватизацией. Фото: Freepik

Часто планы приватизации коммунальной квартиры упираются в неожиданную юридическую стену: договор найма все еще выписан на бабушку или отца, которых уже давно нет с нами.

Многие пытаются сразу подавать документы на собственность, но это прямой путь к отказу, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

С чего начать, если договор оформлен на умершего родственника

Без "бумажной" актуализации жильцов дальше вы не продвинетесь — изменение договора найма необходимо, отмечает адвокат. По его словам, если вы фактически живете в квартире, но по документам главным нанимателем остается покойный человек, первым шагом должно быть переоформление документов именно на вас.

"Договор найма нужно переоформить на Вас до начала процедуры приватизации", — подчеркивает эксперт.

Куда обращаться для переоформления договора найма

В большинстве городов вам нужен отдел учета и распределения жилой площади при городском совете. Именно там принимают решение о смене нанимателя.

Конечно, можно попробовать податься через Центр предоставления административных услуг, но имейте в виду: они лишь "курьеры", которые передают ваши бумаги в профильный орган.

Поэтому прежде всего стоит уточнить в исполнительном органе местного совета, какое подразделение отвечает за переоформление в вашем городе.

Какие документы нужны для изменения договора найма

Подготовка документов — это всегда вызов для нервной системы. Для смены нанимателя вам точно понадобятся:

Заявления от каждого совершеннолетнего, кто прописан в квартире (согласие должно быть общим). Справка из БТИ и свежие данные о регистрации места жительства (форма 13 или выписка из реестра общины). Паспорта, коды и свидетельства о рождении детей (оригиналы + копии). Копия лицевого счета — это подтвердит, что вы платите за квартплату. И главное — свидетельство о смерти предыдущего нанимателя.

Только после внесения изменений в договор можно начинать саму процедуру приватизации. Такой подход снижает риск отказа и ускоряет дальнейшее оформление права собственности.

Как сообщалось, пока продолжается жилищная реформа, украинцы еще имеют шанс закрепить за собой право собственности на государственное жилье, но эта возможность не вечна. Промедление может стать фатальным, ведь через год после завершения войны старая система приватизации окончательно уйдет в прошлое.

Также мы рассказывали, что если человек не успел приватизировать квартиру, его потомки часто сталкиваются с отказом в наследовании из-за статуса собственности. Впрочем, существуют юридические нюансы, подтвержденные судами, позволяющие передать такую недвижимость родственникам.