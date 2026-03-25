Приватизувати город у селі можуть не всі: вимоги під час війни

Приватизувати город у селі не дозволять через обмеження під час війни. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців у селах роками користуються городами без оформленого права власності. Це здається зручним, поки не виникає потреба продати, подарувати або передати землю у спадок. Без документів такі дії фактично неможливі.

Саме тому питання приватизації залишається актуальним і у 2026 році, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Як приватизувати город у селі

Формально процедура стандартна: заява до сільради, дозвіл на розробку проєкту, візит землевпорядників і фінальна реєстрація. Але найважчий етап — це межі. Старі городи часто "налізають" один на одного в кадастрі, а сусіди не завжди готові підписувати акт погодження меж без скандалів.

Окрім паспорта та коду, критично важливо знайти хоч якісь старі рішення сільради чи записи з погосподарських книг. Це фундамент, на якому тримається ваше право на приватизацію. Без них доводити, що ви користуєтеся цією ділянкою десятиліттями, буде значно важче.

Чи можна приватизувати город у 2026 році

Під час війни приватизація більшості земель, зокрема городів, фактично призупинена. Проте, якщо на ділянці стоїть ваша хата або офіційно зареєстрована споруда — зелене світло є.

Але навіть попри тимчасові обмеження, юристи радять підготувати документи заздалегідь. Після скасування воєнного стану це дозволить швидко завершити оформлення і уникнути зайвих ризиків у майбутньому.

Що ще варто знати власникам землі

Облаштування власного подвір’я вимагає суворого дотримання меж, аби не перетворити життя сусідів на юридичне протистояння, розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк.

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди, адже будь-яке самовільне будівництво за межами власної території легко оскаржити в суді", — каже експерт.

Важливо також стежити за висотою парканів та розташуванням споруд, щоб вони не блокували сонячне світло чи вентиляцію на прилеглій землі.

"Не можна проводити будівництво чи зміну призначення землі, яка суттєво погіршує умови користування сусідською ділянкою, зокрема через надмірний шум або ризик підтоплення", — наголошує Козляк.

Будь-які масштабні зміни, що впливають на спільні межі, краще зафіксувати письмово, щоб уникнути конфліктів у майбутньому.

Як повідомлялось, серед власників паїв ширяться чутки, ніби агрохолдинги можуть за законом "пересунути" чужу ділянку в межах поля без дозволу. Насправді ж будь-яке впорядкування масивів має відбуватися виключно за згоди власника, тому не варто боятися раптової втрати контролю над своєю землею.

Також ми розповідали, що хоча закон і обіцяє військовим землю, реальний процес отримання ділянки часто перетворюється на виснажливий квест. Більшість відмов стається через банальні помилки в документах, тому у 2026 році одного статусу УБД замало — результат отримує лише той, хто знає юридичні тонкощі та діє на випередження.

Часті питання

Хто може приватизувати землю під час воєнного стану?

Наразі безоплатна передача земель державної чи комунальної власності у приватні руки заборонена для більшості громадян. Виняток становлять лише особи, які отримали ділянку в користування до 2002 року, або ті, чиї житлові будинки вже збудовані та зареєстровані на цій землі.

Чи можна приватизувати землю без згоди сусідів?

Так, приватизація можлива без погодження меж із сусідами. Якщо вони відмовляються підписувати акт, це не є підставою для зупинення процедури. У такому разі орган місцевого самоврядування створює спеціальну комісію, яка перевіряє дотримання меж. Після складання відповідного протоколу розгляд справи триває у загальному порядку через виконавчий комітет або суд.