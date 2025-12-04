Можно ли приватизировать землю без согласия соседей — что заложено в нормах законодательства

Мужчина с планшетом. Фото: Freepik

В Украине приватизация земли давно стала стандартным путем к полноправному владению своим участком. Однако на практике владельцы часто сталкиваются с сопротивлением со стороны соседей, которые не желают подписывать документы или ставят под сомнение границы.

В земельном законодательстве нет требования об обязательном письменном согласии смежных землепользователей только для факта приватизации, отмечают в компании "Юридическая опора".

Подпись соседей имеет значение в другом процессе — когда устанавливаются или уточняются границы участка.

"Именно установление или восстановление границ требует участия соседей, но не сама приватизация. За согласование границ отвечает землеустроитель, а не заявитель", — говорят юристы.

Поэтому подпись соседа — это не разрешение на приватизацию, а техническая часть обмеров. Если границы уже существуют в кадастре, а план подтвержден, отсутствие подписи соседа не может остановить процесс.

Как действовать, если соседи не дают подпись

На практике иногда случается активное сопротивление: соседи пишут жалобы, угрожают блокировать процесс или отказываются общаться. В таких случаях важно действовать юридически корректно и без лишних конфликтов.

Полезно зафиксировать попытки установить контакт:

письменное приглашение на согласование границ;

сообщение, направленное ценным письмом;

присутствие землеустроителя во время замеров;

составленный им акт об отказе соседей ставить подпись.

После этого решение все равно принимает орган местного самоуправления. И именно он может утвердить техническую документацию даже без подписи соседей, если границы не нарушают их пользования.

Процесс приватизации на практике

Хотя само согласие соседей не является определяющим, остальные этапы остаются неизменными. В обычных условиях процедура включает:

проведение геодезических работ и подготовку кадастрового плана;

подачу заявления на разрешение для изготовления технической документации;

разработку документации и присвоение кадастрового номера;

утверждение документации советом;

регистрацию права собственности.

"Конфликт с соседом не является основанием для отказа в приватизации, если границы подтверждены и нет доказательств их нарушения", — добавляют юристы.

Можно ли приватизировать землю во время военного положения

Стоит учесть временные ограничения: на период военного положения Украина приостановила передачу земель государственной и коммунальной собственности в частные руки. Это сделано, чтобы избежать потери важных ресурсов в нестабильных условиях.

Однако во многих общинах работами над документацией разрешено заниматься, даже если финальное решение будет принято позже.

Как сообщалось, несмотря на войну, многие украинцы продолжают обрабатывать огороды, которые юридически не оформлены как частная собственность. Это вызывает особую обеспокоенность и частые вопросы относительно того, может ли быть изъят такой неприватизированный земельный участок во время действия военного положения.

Также мы рассказывали, что задержка с внесением земельного налога неизбежно приводит к возникновению налогового долга, который тщательно отслеживается государственными органами. После вручения налогового уведомления, гражданам предоставляется шестидесятидневный срок для полного расчета с этой суммой.