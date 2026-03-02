Видео
Собственная земля — сколько может приватизировать один человек в Украине

Собственная земля — сколько может приватизировать один человек в Украине

Дата публикации 2 марта 2026 04:20
Нормы приватизации земли — сколько гектаров разрешено оформить одному человеку
Сколько гектаров земли разрешено приватизировать. Фото: Freepik

Многие украинцы знают, что имеют право на бесплатную землю от государства. Однако когда доходит до оформления, возникает главный вопрос — какие именно площади разрешены законом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее, какую площадь земли можно приватизировать украинцам в 2026 году.

Читайте также:

Сколько земли можно приватизировать в Украине

Главный документ, который дает ответы на все "сколько" — это Земельный кодекс Украины (статья 121). Согласно ему, вы имеете теоретическое право на бесплатное получение участков по нескольким направлениям одновременно.

Но согласно пункту 27 раздела X Земельного кодекса, во время действия военного положения бесплатная передача земель государственной или коммунальной собственности в частные руки фактически заморожена.

Государство поставило приоритеты на паузу, чтобы избежать хаотичного дерибана ресурсов в такое сложное время.

Однако, существуют два исключения:

  1. Вы уже построили на земле дом и он официально ваш (приватизация земли под недвижимостью).
  2. Вы пользуетесь этой землей еще с "доисторических" времен (то есть до 2002 года).

Приватизация земли после победы

Когда ограничения снимут (а мы все этого ждем), нормы приватизации останутся теми же самыми. Важно помнить: вы можете получить по одному участку каждого вида назначения. Не надо выбирать между дачей и огородом - закон позволяет и то, и другое:

  • для хозяйства (ОСГ): можно просить до 2 га. Это самый большой кусок, который обычно и вызывает больше всего споров;
  • под строительство: в селах лимит составляет 0,25 га, в поселках — 0,15 га, а вот в городах — только 0,10 га (те же классические 10 соток);
  • садоводство и дачи: 0,12 га и 0,10 га соответственно.

В то же время бесплатность касается только самой земли. Разработка технической документации, кадастровый номер и регистрация права собственности оплачиваются отдельно вами.

Также не забывайте, что право на приватизацию — это "одноразовая акция". Если вы когда-то уже оформили на себя 10 соток под застройку в одном городе, в другом вам их больше не дадут.

Что еще стоит знать украинцам

Украинское законодательство гарантирует владельцам земли широкие возможности для использования участка, однако полной свободы действий нет, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Любые работы должны учитывать интересы соседей, иначе конфликты и штрафы становятся неизбежными.

"У каждого владельца есть граница дозволенного, и ее игнорирование всегда вызывает претензии", — подчеркнул эксперт, добавив, что поэтому самовольный захват чужой территории или строительство на границе недопустимо.

Также важно помнить о правилах добрососедства: высокие заборы или массивные сооружения не должны лишать соседний участок солнечного света и вентиляции.

Кроме того, юрист отмечает, что существуют определенные "ограничения для каждого владельца двора, чтобы не нарушить права соседей", в частности по созданию шума, загрязнения или риска подтопления. Любые изменения в ландшафте или строительство навесов, влияющие на доступ к соседней территории, требуют предварительного согласования.

Как сообщалось, многие украинцы рискуют неожиданно потерять свои участки из-за судебных исков прокуроров. Владельцев ставят перед фактом: землю забирают, потому что годы назад ее якобы незаконно "вырезали" из лесных угодий или прибрежных зон.

Также вопрос минимального размера участка для строительства часто становится предметом дискуссий, особенно после введения новых государственных стандартов. Хотя существует стереотип о необходимых 4-5 соток, реальные требования значительно гибче и напрямую зависят от способа приобретения права собственности на землю.

земля рынок земли приватизация собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
