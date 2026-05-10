Приватизация земли в дачном кооперативе: когда возможно оформить участок в 2026 году

Люди на огороде и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки дачи многие украинцы считают, что автоматически становятся владельцами и самой земли. Но в дачных кооперативах ситуация часто более сложная. Во многих случаях люди пользуются участком лишь на основании членства в кооперативе или решения собрания.

Чтобы полноценно распоряжаться землей, ее нужно приватизировать и зарегистрировать право собственности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Как работает приватизация земли в кооперативе

Дачное объединение — это прежде всего юридическое лицо, которое когда-то получило большой массив земли в пользование. Если ваш участок до сих пор считается только по решению общего собрания, вы не можете его официально продать или подарить.

Полноценное право собственности возникает только после внесения данных в Государственный реестр вещных прав. Это дает гарантию, что государство защищает ваши границы от посягательств соседей.

Для оформления земли обычно требуются:

документы на дачу или дом;

справка или решение кооператива;

копия паспорта и ИНН;

кадастровый план участка;

техническая документация по землеустройству.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, особенно если земля выделялась еще до принятия действующего Земельного кодекса.

Сколько земли можно приватизировать бесплатно

Закон четко определяет лимиты для каждого гражданина. Для ведения садоводства вы можете получить до 0,12 гектара, а для строительства индивидуальной дачи — до 0,10 гектара.

Но воспользоваться правом на бесплатную передачу участка по каждому целевому назначению можно только один раз в жизни. Если вы ранее уже получали землю под садоводство в другом месте, за второй участок придется платить по рыночной цене.

Приватизация земли во время военного положения

По состоянию на май 2026 года во время военного положения действуют ограничения. Сейчас запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, а также изготовление части землеустроительной документации для таких процедур.

Впрочем, исключения остались. Ограничения не касаются владельцев недвижимости, которая уже расположена на участке, а также пользователей земель, полученных до вступления в силу Земельного кодекса Украины.

Если на дачном участке уже есть оформленный дом или другая недвижимость, стоит внимательно проверить документы, советуют юристы. Во многих случаях это дает возможность законно приватизировать землю даже во время военного положения.

Как сообщали Новини.LIVE, для многих украинцев земля остается не просто имуществом, а стратегическим ресурсом и возможностью обеспечить будущее семьи. Поэтому многие граждане пытаются получить бесплатный участок частями или для различных нужд, однако земельное законодательство устанавливает четкие лимиты и правила, нарушение которых может привести к отказу или потере права на приватизацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что отсутствие кадастрового номера превращает земельный участок в "призрак" без четких границ, что делает владельца беззащитным перед посягательствами соседей. Без официальной регистрации координат любой спор за межу становится заведомо проигрышным делом, ведь доказать свою правоту в суде без юридических документов практически невозможно.