Головна Ринок нерухомості Проблема реєстрів: чому довідку про житло в Україні отримати складніше

Проблема реєстрів: чому довідку про житло в Україні отримати складніше

Дата публікації: 3 травня 2026 11:22
Як отримати інформаційну довідку про обʼєкт нерухомості: інструкція у 2026 році
Люди з документами та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців у 2026 році стикаються з проблемою, коли для оформлення виплат або перевірки майна потрібні документи, а власник не йде на контакт. Отримати офіційну інформацію про квартиру чи будинок можна самостійно, не витрачаючи тижні на черги.

Сучасні сервіси та юридичні інструменти дозволяють підтвердити право власності швидко та цілком законно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Сергія Богуна.

Як отримати витяг з реєстру нерухомості через Дію

Найпростіший шлях — це цифрові послуги. Якщо дані про об’єкт внесені до електронної бази після 2013 року, вам знадобиться лише декілька хвилин та електронний підпис.

"Найшвидшим способом отримати відомості про власника є використання порталу "Дія". Ви можете самостійно замовити інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав, не чекаючи на згоду чи документи від власниці", — зазначає Богун.

Стара нерухомість часто відсутня в онлайн-базах, оскільки раніше все фіксували лише на папері. У такому разі інформацію доведеться шукати в архівах Бюро технічної інвентаризації.

Читайте також:

За словами експерта, якщо майно не переоформлювали роками, дані зберігаються в БТІ.

"Оскільки БТІ видає довідки переважно власникам, у вашій ситуації найефективнішим кроком буде звернення до адвоката. Адвокатський запит дозволяє отримати необхідну інформацію значно швидше", — радить юрист.

Скільки коштує довідка на нерухомість у нотаріуса або ЦНАП

Якщо вам потрібен паперовий документ з "мокрою" печаткою, варто йти до нотаріуса або в Центр надання адмінпослуг. Це гарантує актуальність даних для будь-яких державних комісій.

"Нотаріус має прямий доступ до реєстрів і може видати витяг на місці, хоча його послуги будуть дорожчими за державне мито в ЦНАПі", — додає Богун.

Це кращий варіант, коли документ потрібен "на вчора" для подання на компенсацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, дедалі більше українців, які виїхали за кордон, довіряють вибір нерухомості близьким людям, перетворюючи купівлю квартири на справжній "родинний підряд" із нескінченними оглядами та переговорами. Проте така делегована відповідальність часто стає пасткою: коли справа доходить до грошей і підписання паперів, розбіжність у поглядах руйнує навіть найміцніші стосунки. 

Також Новини.LIVE розповідали, що підготовка до продажу житла у 2026 році — це не лише пошук вигідного клієнта, а насамперед стратегічний розрахунок чистих доходів. Не варто сподіватися, що візит до нотаріуса поставить крапку у видатках, адже податкові зобов'язання можуть стати неприємним сюрпризом для тих, хто не вивчив законодавчі оновлення заздалегідь.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
