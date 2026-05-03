Як отримати інформаційну довідку про обʼєкт нерухомості: інструкція у 2026 році

Багато українців у 2026 році стикаються з проблемою, коли для оформлення виплат або перевірки майна потрібні документи, а власник не йде на контакт. Отримати офіційну інформацію про квартиру чи будинок можна самостійно, не витрачаючи тижні на черги.

Сучасні сервіси та юридичні інструменти дозволяють підтвердити право власності швидко та цілком законно, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Сергія Богуна.

Як отримати витяг з реєстру нерухомості через Дію

Найпростіший шлях — це цифрові послуги. Якщо дані про об’єкт внесені до електронної бази після 2013 року, вам знадобиться лише декілька хвилин та електронний підпис.

"Найшвидшим способом отримати відомості про власника є використання порталу "Дія". Ви можете самостійно замовити інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав, не чекаючи на згоду чи документи від власниці", — зазначає Богун.

Стара нерухомість часто відсутня в онлайн-базах, оскільки раніше все фіксували лише на папері. У такому разі інформацію доведеться шукати в архівах Бюро технічної інвентаризації.

За словами експерта, якщо майно не переоформлювали роками, дані зберігаються в БТІ.

"Оскільки БТІ видає довідки переважно власникам, у вашій ситуації найефективнішим кроком буде звернення до адвоката. Адвокатський запит дозволяє отримати необхідну інформацію значно швидше", — радить юрист.

Скільки коштує довідка на нерухомість у нотаріуса або ЦНАП

Якщо вам потрібен паперовий документ з "мокрою" печаткою, варто йти до нотаріуса або в Центр надання адмінпослуг. Це гарантує актуальність даних для будь-яких державних комісій.

"Нотаріус має прямий доступ до реєстрів і може видати витяг на місці, хоча його послуги будуть дорожчими за державне мито в ЦНАПі", — додає Богун.

Це кращий варіант, коли документ потрібен "на вчора" для подання на компенсацію.

