Как получить информационную справку об объекте недвижимости: инструкция в 2026 году

Многие украинцы в 2026 году сталкиваются с проблемой, когда для оформления выплат или проверки имущества нужны документы, а владелец не идет на контакт. Получить официальную информацию о квартире или доме можно самостоятельно, не тратя недели на очереди.

Современные сервисы и юридические инструменты позволяют подтвердить право собственности быстро и вполне законно, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Сергея Богуна.

Как получить выписку из реестра недвижимости через Дію

Самый простой путь — это цифровые услуги. Если данные об объекте внесены в электронную базу после 2013 года, вам понадобится всего несколько минут и электронная подпись.

"Самым быстрым способом получить сведения о владельце является использование портала "Дія". Вы можете самостоятельно заказать информационную справку из Государственного реестра прав, не дожидаясь согласия или документов от владелицы", — отмечает Богун.

Старая недвижимость часто отсутствует в онлайн-базах, поскольку раньше все фиксировали только на бумаге. В таком случае информацию придется искать в архивах Бюро технической инвентаризации.

По словам эксперта, если имущество не переоформляли годами, данные хранятся в БТИ.

"Поскольку БТИ выдает справки преимущественно собственникам, в вашей ситуации самым эффективным шагом будет обращение к адвокату. Адвокатский запрос позволяет получить необходимую информацию значительно быстрее", — советует юрист.

Сколько стоит справка на недвижимость у нотариуса или ЦПАУ

Если вам нужен бумажный документ с "мокрой" печатью, стоит идти к нотариусу или в Центр предоставления админуслуг. Это гарантирует актуальность данных для любых государственных комиссий.

"Нотариус имеет прямой доступ к реестрам и может выдать выписку на месте, хотя его услуги будут дороже государственной пошлины в ЦПАУ", — добавляет Богун.

Это лучший вариант, когда документ нужен "на вчера" для подачи на компенсацию.

