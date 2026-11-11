Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Смерть власника квартири або будинку не означає, що родина втратить можливість отримати державну компенсацію за зруйновану через війну нерухомість. Право на відшкодування може перейти спадкоємцям, навіть якщо людина не встигла скористатися програмою за життя. Однак для цього потрібно виконати декілька важливих умов.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення громадської організації "Юридичний порадник для ВПО".

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Хто може отримати компенсацію замість померлого

Спадкоємці можуть претендувати на компенсацію за пошкоджене або знищене житло, яке належало померлому. Це передбачено Законом України №2923-IX. Крім того, стаття 12 цього документа встановлює, що після смерті отримувача компенсації право на відшкодування, зокрема й житловий сертифікат, переходить до спадкоємців.

Водночас недостатньо бути родичем власника або проживати разом із ним. Реєстрація місця проживання, оплата комунальних послуг чи участь у ремонті нерухомості самі собою не дають права на компенсацію. Людина повинна мати законні підстави для спадкування та прийняти спадщину.

Якщо померлий залишив заповіт, насамперед враховують зазначене в ньому волевиявлення. Якщо заповіту немає, спадкування відбувається за законом відповідно до встановленої черговості. До першої черги належать діти померлого, той із подружжя, хто його пережив, та батьки.

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Також варто враховувати право окремих родичів на обов'язкову частку у спадщині, зокрема неповнолітніх дітей. Якщо житло було спільною власністю подружжя, частка чоловіка або дружини, які пережили власника, не входить до спадщини.

Як оформити спадщину на житло, якщо власник помер

Перший крок — звернутися до нотаріуса та відкрити спадкову справу. Для цього знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв'язки, заповіт за наявності та документи на нерухомість.

За загальним правилом спадкоємець, який не проживав постійно зі спадкодавцем, повинен подати заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців із дня смерті власника. Якщо людина постійно проживала разом із померлим на момент відкриття спадщини, вона вважається такою, що прийняла її, якщо не відмовилася від спадкування у встановлений строк.

Водночас навіть у такому випадку для подальшого оформлення нерухомості та компенсації доведеться звернутися до нотаріуса.

Якщо шестимісячний строк уже минув, це не завжди означає втрату спадкових прав. Коли спадкоємець вчасно прийняв спадщину, але не отримав свідоцтво, оформити його можна і пізніше без обмеження строком. Якщо ж спадщину не прийняли вчасно, це можна зробити за письмовою згодою інших спадкоємців, які її прийняли, або через суд за наявності поважних причин пропуску строку.

Чи можна отримати компенсацію, якщо житло зруйнували до оформлення спадщини

Якщо власник помер ще до пошкодження або знищення нерухомості, спадкоємцям потрібно підтвердити, що вони прийняли спадщину та отримали відповідні права. При цьому прийнята спадщина належить спадкоємцю з часу її відкриття. Тому оформлення свідоцтва про право на спадщину або державна реєстрація права власності після дати руйнування самі собою не позбавляють людину можливості претендувати на компенсацію.

Інша ситуація — коли власник помер уже після обстрілу, не встигнувши звернутися за відшкодуванням. У такому разі до спадщини може входити саме право на компенсацію за знищене житло.

Закон №2923-IX передбачає спеціальну процедуру для таких випадків. Спадкоємець або нотаріус, який відкрив спадкову справу, може звернутися до комісії з питань компенсації із запитом, щоб вона встановила, чи мав померлий законні підстави для отримання відшкодування. Комісія повинна надати рішення про наявність або відсутність таких підстав протягом 30 календарних днів із дня отримання запиту.

Після цього спадкоємцю необхідно оформити свідоцтво про право на спадщину щодо компенсації за знищений об'єкт нерухомості. Саме цей документ підтверджує право отримати відшкодування замість померлого власника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з ветеранів можуть розширити право на житлові компенсації. Уряд планує переглянути умови програми, щоб більше захисників могли скористатися державною підтримкою для придбання нерухомості. Водночас отримання допомоги залежить від визначених категорій та правил її оформлення.

Також Новини.LIVE пояснювали, як орендарю повернути гроші за ремонт чужої квартири. Якщо власник погодив поліпшення житла та компенсацію витрат, наймач може вимагати повернення коштів або зарахування їх у рахунок орендної плати. Щоб не втратити гроші, важливо заздалегідь зафіксувати домовленості та зберігати чеки й документи про виконані роботи.