Які документи потрібні для продажу будинку в Україні у 2026 році — перелік

Людина підписує документи.

Сьогодні продати будинок — це не просто "вдарити по руках". Процедура стала цифровою, але бюрократії менше не стало. Щоб нотаріус не розвернув вас прямо на угоді, готуватися треба заздалегідь, бо кожна деталь (від технічного паспорта в Дії до згоди дружини) має значення.

У Міністерстві юстиції України пояснили, які документи потрібні для продажу будинку.

Нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу будинку

Відповідно до Закону України "Про нотаріат", не можна піти до будь-якого нотаріуса в країні. Обирати треба або за місцем реєстрації самого будинку, або за пропискою однієї зі сторін (продавця чи покупця). Якщо продаєте від імені фірми — за місцем її реєстрації.

У міністерстві також наголосили, що якщо ви дієте через представника, треба перевірити довіреність. Вона має бути "свіжою", з чітким переліком повноважень саме на продаж нерухомості, а не просто "на всі дії".

Основні документи для продажу будинку

Для початку нотаріус встановлює особу сторін та перевіряє їхні податкові дані. Для цього потрібні:

паспорти та коди (ІПН) . Якщо у вас ID-картка, не забудьте про витяг про місце проживання;

. Якщо у вас ID-картка, не забудьте про витяг про місце проживання; право власності . Це те, на підставі чого будинок ваш: старий договір купівлі-продажу, дарча, свідоцтво про спадщину чи рішення суду;

. Це те, на підставі чого будинок ваш: старий договір купівлі-продажу, дарча, свідоцтво про спадщину чи рішення суду; техпаспорт. Він має бути актуальним і внесеним до електронної системи. Якщо ви добудували веранду або знесли стіну без погодження — виникнуть проблеми.

Додаткові документи за обставинами

Найчастіше угоди гальмуються через дрібниці, про які згадують в останній момент:

Сім'я. Якщо будинок купувався у шлюбі — обов’язкова присутність другого з подружжя з паспортом або його нотаріальна згода. Навіть якщо ви вже розлучені, але майно не ділили через суд. Діти. Якщо в будинку прописані неповнолітні або вони є власниками часток — готуйтеся до походу в орган опіки. Без їхнього дозволу нотаріус угоду не закриє. Земля. Будинок продається разом із ділянкою. Має бути кадастровий номер і окремий витяг із ДЗК. Якщо земля не приватизована — це окремий головний біль, який варто вирішити до продажу.

Остаточний перелік доцільно узгодити з нотаріусом до дати угоди, щоб продаж будинку відбувся швидко, законно та без зайвих витрат у майбутньому.

Раніше ми розповідали, як перевести дачний будинок у житловий. А також, в яку суму обійдеться переоформлення будинку у селі.