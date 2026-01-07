Какие документы нужны для продажи дома в Украине в 2026 году — перечень

Человек подписывает документы. Фото: Freepik

Сегодня продать дом — это не просто "ударить по рукам". Процедура стала цифровой, но бюрократии меньше не стало. Чтобы нотариус не развернул вас прямо на сделке, готовиться надо заранее, потому что каждая деталь (от технического паспорта в Дії до согласия жены) имеет значение.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, какие документы нужны для продажи дома.

Нотариальное оформление договора купли-продажи дома

Согласно Закону Украины "О нотариате", нельзя пойти к любому нотариусу в стране. Выбирать надо либо по месту регистрации самого дома, либо по прописке одной из сторон (продавца или покупателя).

Если продаете от имени фирмы — по месту ее регистрации.

В министерстве также отметили, что если вы действуете через представителя, надо проверить доверенность. Она должна быть "свежей", с четким перечнем полномочий именно на продажу недвижимости, а не просто "на все действия".

Основные документы для продажи дома

Для начала нотариус устанавливает личность сторон и проверяет их налоговые данные. Для этого нужны:

паспорта и коды (ИНН) . Если у вас ID-карта, не забудьте про выписку о месте жительства;

. Если у вас ID-карта, не забудьте про выписку о месте жительства; право собственности . Это то, на основании чего дом ваш: старый договор купли-продажи, дарственная, свидетельство о наследстве или решение суда;

. Это то, на основании чего дом ваш: старый договор купли-продажи, дарственная, свидетельство о наследстве или решение суда; техпаспорт. Он должен быть актуальным и внесенным в электронную систему. Если вы достроили веранду или снесли стену без согласования - возникнут проблемы.

Дополнительные документы по обстоятельствам

Чаще всего сделки тормозятся из-за мелочей, о которых вспоминают в последний момент:

Семья. Если дом покупался в браке — обязательно присутствие второго супруга с паспортом или его нотариальное согласие. Даже если вы уже разведены, но имущество не делили через суд. Дети. Если в доме прописаны несовершеннолетние или они являются владельцами долей - готовьтесь к походу в орган опеки. Без их разрешения нотариус сделку не закроет. Земля. Дом продают вместе с участком. Должен быть кадастровый номер и отдельная выписка из ГЗК. Если земля не приватизирована — это отдельная головная боль, которую стоит решить до продажи.

Окончательный перечень целесообразно согласовать с нотариусом до даты сделки, чтобы продажа дома состоялась быстро, законно и без лишних затрат в будущем.

Ранее мы рассказывали, как перевести дачный дом в жилой. А также, в какую сумму обойдется переоформление дома в селе.