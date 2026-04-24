Рынок недвижимости Продажа дома блокировали годами: как обойти молчание совладельца

Продажа дома блокировали годами: как обойти молчание совладельца

Дата публикации 24 апреля 2026 11:22
Как продать дом в Украине, если совладелец не выходит на связь
Документы на столе. Фото: Новини.LIVE

Продажа дома в Украине часто превращается в сложный процесс, когда один из совладельцев перестает выходить на связь. Сделка зависает, покупатели уходят, а имущество фактически "замораживается". В то же время украинское законодательство дает несколько реальных механизмов решения ситуации.

Главное — действовать последовательно и с доказательствами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Как продать долю дома без согласия совладельца

Самый простой путь — это продажа именно вашей доли, а не всего объекта сразу. Согласно статье 362 Гражданского кодекса Украины, вы имеете право продать свою часть, но обязаны письменно уведомить другого собственника о своем намерении.

Если вы отправите официальное нотариальное уведомление на последний известный адрес регистрации совладельца, и он не выкупит вашу долю в течение месяца, вы получаете полное право продать ее любому третьему лицу.

"Это идеальный вариант, если дом фактически поделен или имеет отдельные входы", — говорит Айвазян.

Судебный порядок продажи совместной собственности

Бывают случаи, когда долю выделить невозможно, или покупатель хочет только весь дом целиком. Тогда приходится обращаться в суд для прекращения права на долю другого собственника. Это реально, если доля оппонента является незначительной или он годами не участвует в содержании имущества.

Адвокат советует для успешного результата подготовить:

  1. Доказательства того, что вы пытались найти совладельца (запросы, объявления).
  2. Квитанции об уплате коммунальных услуг и налогов за весь дом единолично.
  3. Заключение эксперта о технической возможности или невозможности разделения.
  4. Справку о рыночной стоимости объекта.

"Эти материалы формируют позицию в суде и доказывают вашу добросовестность", — отмечает адвокат.

Признание совладельца безвестно отсутствующим

Если человек не появляется более года и о нем нет никаких известий, можно воспользоваться нормами статьи 43 Гражданского кодекса Украины. После получения решения суда о признании лица безвестно отсутствующим, над его имуществом устанавливается опека.

Какие преимущества это дает вам:

  • возможность управлять недвижимостью через органы опеки;
  • упрощение процедуры оформления документов для отчуждения;
  • правовая защита от внезапных претензий "пропавшего" собственника в будущем.

Айвазян также подчеркивает, что каждый случай индивидуален, и главное — не опускать руки. Ведь выход есть всегда, главное — действовать исключительно в правовом поле.

Как сообщали Новини.LIVE, оформление приусадебного участка после покупки дома часто оказывается более сложным квестом, чем кажется на первый взгляд, особенно из-за специфических ограничений военного положения в отношении паев. Чтобы не тратить время зря, стоит заранее разобраться в юридических нюансах, ведь в одних случаях приватизация доступна уже сейчас, а в других — придется ждать законодательных изменений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году украинские защитники получили реальную возможность изменить жизнь в арендованных квартирах на собственный дом благодаря расширенным программам господдержки. Теперь путь к стабильному быту лежит через льготное кредитование и прямые субсидии, что делает приобретение недвижимости вполне достижимым.

дом собственность право собственности на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
