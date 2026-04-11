Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Продаж квартири без виписки власника: чи може зірватись угода

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 06:12
Продаж квартири в Україні: коли власнику потрібно виписатись з житла
Багатоповерхівки в Києві та документи.Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Продаж квартири у 2026 році дедалі більше залежить не від ремонту, а від документів. Покупці уважно перевіряють реєстри і не готові ризикувати через "зайвих" прописаних людей. Через це навіть вигідні об’єкти можуть довго стояти без угоди. 

Щоб уникнути проблем, підготовку до продажу варто починати саме з питання реєстрації, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Чи потрібно виписуватися перед продажем квартири

В Україні не заборонено продавати житло з зареєстрованими особами. Але на практиці це серйозно ускладнює угоду. Нотаріуси та покупці прагнуть отримати підтвердження, що після купівлі ніхто не матиме права користування квартирою.

"Реєстрація місця проживання не є підставою для набуття права власності чи користування житлом", — зазначено у законі "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні"

Проте фактично вона створює ризики спорів, тому її наявність відлякує покупців.

Чому покупці вимагають довідку про відсутність прописаних

Перед підписанням договору майже завжди перевіряють склад зареєстрованих осіб. Найбезпечніший варіант — повна відсутність таких записів.

Основні причини виписатися заздалегідь:

  • покупець отримує гарантію відсутності майбутніх конфліктів;
  • нотаріус знижує ризик оскарження угоди;
  • квартира виглядає привабливішою на ринку.

У результаті "чистий" об’єкт продається швидше і часто дорожче.

Як працює виписка перед продажем житла

У 2026 році процедура стала простішою і швидшою. Знятися з реєстрації можна через ЦНАП або онлайн через Дію.

Важливо врахувати:

  • після виписки потрібно зареєструвати нове місце проживання протягом 7 днів;
  • дані автоматично передаються до реєстрів;
  • порушення строків може призвести до штрафу.

Це особливо актуально для осіб, які перебувають на військовому обліку — без актуалізації даних у ТЦК за новою адресою можуть виникнути складнощі з подальшими юридичними діями.

Що ще варто знати українцям

Вибір квартири на вторинному ринку у 2026 році остаточно змістив акцент із зовнішнього лоску на технічну витривалість житлового фонду, зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації", — переконана експертка, оскільки саме цей вік є критичною межею для більшості мереж. 

Старіші будівлі часто не витримують сучасного навантаження від побутової техніки, а вартість обслуговування зношених труб і дротів стає економічно необґрунтованою. 

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге, адже навіть оновлений під’їзд не врятує від аварій на застарілих міських магістралях", — акцентує Берещак. 

Через це покупці дедалі частіше ігнорують варіанти в будинках, яким понад півтора десятиліття, аби не опинитися в заручниках вічних комунальних проблем.

Сучасний підхід до купівлі вимагає перевірки не лише стану стін, а й здатності районних мереж забезпечити стабільний комфорт. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році програма "єОселя" залишається основним способом придбати власні квадратні метри, хоча навколо програми й досі вистачає міфів. Найчастіше люди помилково вважають, що прив’язка до прописки є обов’язковою, хоча насправді правила значно лояльніші. 

Також Новини.LIVE розповідали, що конфлікти через реєстрацію зазвичай виникають через те, що люди плутають право на проживання з правом власності. Навіть маючи штамп у паспорті, ви не можете самостійно прописувати інших осіб без згоди господаря квартири.

прописка купити квартиру документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації